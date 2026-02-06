La Fiesta de la Confluencia 2026 no solo convoca multitudes frente al escenario. Durante semanas, y mucho antes de que suene la primera canción, empieza a mover una rueda económica que atraviesa a toda la ciudad y se extiende a localidades vecinas. Según las estimaciones oficiales, el impacto total en el sector privado rondará los 65 mil millones de pesos, una cifra que refleja el alcance real del evento más convocante del país.

Una ciudad que se activa antes y después del festival

El movimiento no se limita a los cuatro días de shows. Desde hace más de un mes, el predio concentra trabajos de montaje, logística, seguridad, sonido y energía. Ese proceso sostiene unos 3.000 empleos directos y alrededor de 12.000 puestos indirectos, vinculados a proveedores, transporte, servicios técnicos y operativos.

“Hace 40 días que se trabaja en el predio, en la estructura, en el armado del escenario, el sonido, la seguridad, generadores eléctricos, montaje”, explicó el secretario de Finanzas del municipio, Fernando Schpoliansky, en diálogo con AM550, al detallar la dimensión previa que tiene la fiesta.

Hoteles llenos y consumo que desborda la capital

El efecto se siente con fuerza en el sector turístico. La ocupación hotelera alcanzó el 100% en Neuquén capital, con una demanda que se expandió rápidamente hacia ciudades cercanas. La explicación está en el perfil de quienes llegan: visitantes que no vienen solo por una noche, sino que se quedan varios días y consumen en distintos rubros.

“Ayer la encuesta de turismo indicaba que 40% de personas que pasaron por la isla venían de otro lado. Tucumanos, cordobeses, personas de Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile”, detalló Schpoliansky. Esa diversidad se traduce en reservas hoteleras, mesas ocupadas en restaurantes, traslados, excursiones y actividades recreativas en toda la región.

El derrame que se multiplica en servicios y comercio

Gastronomía, transporte, comercios, servicios turísticos y actividades recreativas forman parte de un circuito que se activa en simultáneo. Muchos visitantes aprovechan la grilla artística como excusa para conocer la ciudad y sumar experiencias en la zona.

“Personas que vinieron de turismo a la región, algunos referenciados directamente a la fiesta de la confluencia, por la grilla. Y de paso se quedan varios días”, señaló el funcionario, al describir un comportamiento que potencia el gasto y prolonga el impacto económico.

Un evento privado con impacto público

La organización del festival está a cargo de una productora privada, responsable de los artistas, las entradas y la operatoria general. Desde el municipio remarcan que no hay ingresos directos por el evento, más allá de las licencias comerciales, pero sí un efecto concreto en la economía local.

“Es el derrame económico. Es una cantidad enorme de dinero”, sintetizó Schpoliansky, al referirse al flujo que se genera antes, durante y después de la fiesta, incluso en la etapa de desarme del predio.

Cuatro días que concentran una convocatoria récord

Con una duración ajustada de jueves a domingo, la Fiesta de la Confluencia mantiene un nivel alto de asistencia durante todas las jornadas. La convocatoria la ubica por encima de otros festivales históricos del país en cantidad de público.

“En cantidad de personas me parece que la confluencia es la más convocante del país. Es muy significativa la grilla”, afirmó el secretario de Finanzas, al comparar el evento neuquino con otros encuentros masivos.

Una decisión sostenida en el tiempo

La continuidad del festival aparece como un factor clave para explicar su crecimiento y consolidación. “Es una fiesta enorme, es extraordinaria, y es una sola vez al año, por eso la inversión es muy significativa”, destacó Schpoliansky, al valorar la decisión de sostener el evento tras la pandemia.

Con cifras que hablan por sí solas, la Fiesta de la Confluencia 2026 vuelve a dejar en claro que su impacto va mucho más allá del escenario: moviliza empleo, llena hoteles, activa comercios y posiciona a Neuquén como un polo de atracción cultural y económica a escala regional y nacional.