La empresa estatal Transcomahue inició este viernes un operativo destinado a la reparación definitiva del tendido eléctrico en Catriel, afectado por la caída de una estructura de la Línea de Alta Tensión (LAT) de 132 kV Medanito–Los Divisaderos registrada a comienzos de año.

La contingencia obligó en su momento a desplegar un esquema de emergencia con estructuras provisorias, lo que permitió garantizar el suministro eléctrico mientras se planificaban las obras de fondo.

Las tareas incluyen el levantamiento de la columna definitiva, el llenado de la base con hormigón, el retiro de las torres provisorias y la posterior energización del sistema. Los trabajos comenzaron en la mañana de este viernes y se extenderán hasta el sábado por la tarde, con un importante despliegue de personal y equipamiento especializado.

Abastecimiento garantizado

Para evitar cortes de energía durante la ejecución, Transcomahue realizará una maniobra de abastecimiento en isla, conectando el servicio desde la central hidroeléctrica Casa de Piedra. Este esquema permitirá mantener el suministro eléctrico en Catriel mientras se desarrollan las tareas.

Se informó que solo será necesario interrumpir brevemente el servicio al momento de normalizar la configuración del sistema eléctrico, maniobra prevista para el sábado a las 17 horas, con un corte estimado de alrededor de una hora.

Desde la empresa destacaron que estas obras permitirán reforzar la seguridad y confiabilidad del sistema eléctrico, avanzando en una solución definitiva tras la emergencia registrada a comienzos del año.