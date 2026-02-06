Un violento sniestro vial se registró sobre la Ruta Nacional 250, a la altura del kilómetro 199, en jurisdicción de Pomona, cuando una camioneta que remolcaba una casilla rodante volcó tras una maniobra de adelantamiento, terminó impactada por un camión. Milagrosamente no hubo heridos de gravedad.

El hecho generó momentos de extrema tensión en plena ruta nacional. Según la información oficial, una camioneta Renault Kangoo blanca avanzaba por la ruta con una casilla rodante enganchada cuando intentó sobrepasar a un camión que circulaba en el mismo sentido. Fue en ese instante cuando todo se descontroló.

Como consecuencia de esa maniobra, la casilla rodante perdió estabilidad, volcó y quedó atravesada en la calzada. En medio del caos, el camión terminó impactando uno de los ejes de la casilla, lo que provocó el desprendimiento de esa parte clave de la estructura. Ese golpe fue determinante: la camioneta terminó despistando y volcó, generando una escena dramática a la vera de la ruta.

En el utilitario viajaba una familia completa. Al volante iba un hombre de 66 años, acompañado por su hijo de 33 y dos niños de apenas 11 y 10 años. Todos habían salido desde Villa Regina con destino a Las Grutas, en lo que debía ser un viaje de descanso que, por segundos, estuvo a punto de transformarse en una tragedia irreversible.

Por su parte, el camión involucrado era ocupado por tres hombres mayores de edad, quienes se trasladaban desde Neuquén hacia San Antonio Oeste. A pesar de la violencia del impacto y del vuelco, ninguno de los ocupantes del transporte pesado sufrió lesiones de consideración.