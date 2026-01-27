Sofía Gala y Fito Páez quedaron en el centro de la escena mediática luego de una publicación del músico en redes sociales que despertó intensos rumores de romance. Un mensaje cargado de afecto y una imagen compartida alcanzaron para que las versiones comenzaran a circular con fuerza y se instalaran rápidamente en el mundo del espectáculo.

Ante el revuelo, Sofía Gala decidió romper el silencio y habló con Ángel de Brito en el programa LAM, que se emite por América. A través de un audio enviado a la producción, la actriz fue contundente y desmintió cualquier tipo de relación amorosa con Fito Páez, aclarando que entre ellos existe un vínculo muy distinto al que se especuló públicamente.

“No es cierto. Rodolfo, a esta altura de mi vida, es mi familia y tenemos un vínculo muy profundo”, expresó Sofía Gala, dejando en claro que la relación con Fito Páez está basada en el afecto, la confianza y una historia compartida que va más allá de cualquier etiqueta romántica.

En ese mismo mensaje, Sofía Gala profundizó sobre la naturaleza del lazo que los une y fue aún más clara. “No entiendo los códigos de otro tipo de vínculo ni nada. Tenemos nuestro vínculo, que es nuestro, particular y personal”, explicó, marcando distancia de cualquier interpretación externa sobre ella y Fito Páez.

La actriz insistió en que no existe una pareja ni un romance oculto. “No estamos en pareja, somos familia. Parte de una misma tribu”, aseguró Sofía Gala, una frase que buscó cerrar definitivamente las versiones que circularon durante los últimos días sobre su vínculo con Fito Páez.

Los rumores se habían intensificado este fin de semana, cuando Sofía Gala cumplió 39 años y Fito Páez le dedicó un saludo muy especial en su cuenta de Instagram. “¡Feliz cumpleaños, Sofi Gala Castiglione! El mundo es un mundo mejor con vos. Te amo”, escribió el músico, generando sorpresa entre sus seguidores.

El posteo incluyó una foto de ambos dentro de un avión, lo que dejó en evidencia que ya compartieron un viaje juntos. Ese detalle fue clave para que muchos interpretaran el mensaje como una confirmación de romance entre Sofía Gala y Fito Páez.

Por su parte, Sofía Gala respondió con el mismo tono afectuoso. “¡Te lo digo de nuevo! ¿Podés dejar de hacerme bien? Te amo hasta el cielo”, comentó la actriz. Cabe recordar que en agosto de 2025, Fito Páez se separó de Eugenia Kolodziej tras diez años de relación, dato que también alimentó las especulaciones.