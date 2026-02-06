¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 06 de Febrero, Neuquén, Argentina
Ruta 7

Un accidente a la altura del expeaje generó demoras en el tránsito: chocaron dos autos

El siniestro ocurrió en la mañana de este viernes, cuando dos vehículos colisionaron en la ruta que conecta Centenario con Neuquén, provocando demoras en el tránsito y la intervención de los servicios de emergencia.

Por Redacción

Viernes, 06 de febrero de 2026 a las 09:06
Un accidente de tránsito ocurrió este viernes alrededor de las 6 en la zona del ex peaje, sobre el tramo que conecta Centenario con la ciudad de Neuquén. En el siniestro estuvieron involucrados dos automóviles, un Fiat Uno y otro vehículo de similares características, que colisionaron por causas que aún están siendo investigadas.

El impacto entre los vehículos originó una rápida intervención del personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), quienes asistieron a los ocupantes de los autos involucrados de manera preventiva. Afortunadamente, hasta el momento no se informó sobre personas con lesiones de gravedad.

El lugar del accidente, una de las áreas de mayor flujo vehicular, especialmente en las primeras horas del día debido al desplazamiento laboral entre las ciudades de Centenario y Neuquén, generó importantes demoras en el tránsito. Sin embargo, tras la intervención de los servicios de emergencia y la remoción de los vehículos, el tránsito comenzó a normalizarse en la zona.

Se recomienda a los conductores extremar las precauciones en la ruta, respetar los límites de velocidad establecidos y mantener la distancia de frenado, dado el alto volumen de circulación en este tramo. Las autoridades continúan investigando las causas del siniestro.

