Río Negro celebrará el mes de los enamorados con una serie de casamientos masivos que tendrán lugar la próxima semana en Cipolletti, Bariloche y Viedma. La propuesta busca reunir a parejas de distintos puntos de la provincia en ceremonias abiertas al público, acompañadas por familiares, amigos y vecinos que se acerquen a compartir el momento.

El viernes 13, unas nueve parejas confirmadas hasta el momento contraerán matrimonio en el Centro Cívico de Bariloche, en un escenario natural único que convertirá la jornada en un recuerdo inolvidable.

El sábado 14, Cipolletti volverá a ser protagonista con la participación de 19 parejas en el Parque Rosauer, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad. Mientras que en Viedma la actividad se desarrollará en la Manzana Histórica, otro lugar cargado de simbolismo para la capital provincial.

Los interesados en sumarse aún pueden inscribirse en las delegaciones del Registro Civil. En el caso de Cipolletti, el trámite se realiza en la Delegación 3, ubicada en Celedonio Flores 1848 del barrio 1200 Viviendas.

Para formalizar la unión, los futuros contrayentes deberán presentar una Declaración Jurada, el Documento de Identidad de ambos y contar con cuatro testigos. En caso de haber contraído matrimonio anteriormente, también se solicitará el Acta de Divorcio.

La iniciativa es parte de una política de apertura institucional que apunta a fortalecer la presencia del Estado en espacios públicos y generar instancias de encuentro que trasciendan lo administrativo, convirtiendo cada ceremonia en un acto social y cultural que reafirma la identidad rionegrina.