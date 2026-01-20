El martes 20 de enero de 2026 quedó grabado para siempre en la vida de Sofía Pachano y Santiago Ramundo. Ese día nació Vito, el primer hijo de la pareja, y la noticia generó una ola de ternura y mensajes de amor dentro y fuera del mundo del espectáculo argentino.

Fue Sofía Pachano quien eligió las redes sociales para compartir la llegada del bebé. A través de una imagen delicada, en la que se podía ver parte del rostro de Vito, la actriz expresó su emoción con un mensaje simple pero profundamente significativo que conmovió a sus seguidores.

La publicación rápidamente se volvió viral y recibió miles de comentarios. Amigos, colegas y figuras del medio celebraron la llegada de Vito, destacando el amor que une a Sofía Pachano y Santiago Ramundo, una pareja que siempre se mostró sólida y alejada de los escándalos.

La historia entre Sofía Pachano y Santiago Ramundo comenzó hace más de cinco años y se fue consolidando con el tiempo. En julio de 2025, ambos habían confirmado el embarazo mediante un emotivo video que mostraba la felicidad compartida y la expectativa por la llegada de su primer hijo.

Durante todo el embarazo, Sofía Pachano compartió pequeños momentos de su intimidad, siempre con mucha sensibilidad. La actriz, hija de Ana Sans y Aníbal Pachano, atravesó esta etapa rodeada de afecto y con un perfil bajo, priorizando el bienestar familiar.

La primera confirmación pública del embarazo llegó de la mano de Ángel de Brito en LAM. El conductor explicó que fue la propia Sofía Pachano quien le dio el visto bueno para contarlo, una vez que los estudios médicos trajeron tranquilidad.

Con el correr de los meses, la expectativa fue creciendo y el nacimiento de Vito se convirtió en uno de los acontecimientos más esperados. Finalmente, el gran día llegó y marcó un antes y un después en la vida de Sofía Pachano y Santiago Ramundo.

La foto compartida tras el nacimiento de Vito no solo mostró al recién nacido, sino que simbolizó el comienzo de una nueva familia. Hoy, Sofía Pachano y Santiago Ramundo celebran el amor multiplicado y disfrutan de la etapa más feliz de sus vidas.