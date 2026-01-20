La separación de Mauricio Macri y Juliana Awada luego de 15 años juntos se convirtió en uno de los grandes cimbronazos de este inicio de 2026. Aunque desde hacía tiempo se hablaba de una crisis puertas adentro, la confirmación del quiebre sorprendió tanto al mundo político como al social, donde la pareja siempre se mostró como una de las más sólidas y cuidadas de la escena pública.

El impacto no tardó en trasladarse también al mundo del espectáculo. Apenas trascendió la ruptura, el primer nombre que apareció vinculado a la situación fue el de Juana Viale. La conductora fue señalada como la supuesta tercera en discordia y se habló de un vínculo “sexoafectivo” con el expresidente, un rumor que rápidamente escaló y generó incomodidad.

Ante la viralización de esas versiones, Juana Viale salió a desmentir categóricamente cualquier tipo de relación sentimental con Mauricio Macri. La nieta de Mirtha Legrand se mostró molesta por quedar envuelta en una historia ajena y buscó ponerle un freno a las especulaciones que circulaban con fuerza en los medios y las redes sociales.

Sin embargo, este lunes surgieron nuevos datos que volvieron a encender la polémica. En La mañana con Moria, el programa que conduce Moria Casán, revelaron que Mauricio Macri y Juliana Awada habrían sellado un acuerdo privado antes de hacer pública su separación. Un pacto que tendría que ver con cómo y cuándo blanquearán sus nuevas relaciones.

Según contaron en el ciclo, existe un arreglo entre ambos para definir quién será el primero en oficializar una nueva pareja. “El acuerdo es que el primero en hacerlo va a ser Mauricio y después Juliana”, aseguraron desde el panel, dejando en claro que la decisión no tendría que ver con protocolos políticos sino con un consenso íntimo entre ellos.

Ante esa información, Moria Casán no dudó en opinar con su habitual ironía y lanzó una frase filosa que resumió el trasfondo del pacto. Desde el programa compararon la situación con otros casos mediáticos, como el de Pampita y Roberto García Moritán, donde también se habría consensuado el orden de blanqueo.

De confirmarse este acuerdo, todo indicaría que Mauricio Macri sería quien dé el primer paso y presente públicamente a su nueva pareja, mientras que Juliana Awada esperaría su turno. Incluso ya circulan versiones que la vinculan con un empresario argentino, aunque por ahora nada fue confirmado.

Mientras tanto, el acuerdo sellado entre Mauricio Macri y Juliana Awada suma un nuevo capítulo a una separación que sigue dando que hablar. Lejos de cerrarse, la historia promete seguir generando titulares a medida que ambos reconstruyen su vida sentimental bajo la atenta mirada pública.