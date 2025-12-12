La compañía de danza Quitapenas celebrará sus 22 años de trayectoria con el estreno de "Con los pies en Piazzolla", un espectáculo que fusiona la profundidad musical de Astor Piazzolla con el lenguaje del flamenco. La presentación se realizará el miércoles 17 de diciembre a las 21 en el Teatro Desafíos, ubicado en Brentana 46, Neuquén.

El innovador trabajo, creado por un grupo de mujeres artistas que producen y bailan en ensamble, propone un cruce estético entre el tango contemporáneo y la expresividad flamenca, resignificando la obra piazzolliana desde una perspectiva escénica actual.

En la antesala del estreno, las bailarinas Lucía Ledesma, Araceli Troncoso y Belén Álvarez dialogaron en el programa “Cuando la noche cae, la radio se enciende”, que se emite por AM550, donde compartieron detalles del proceso creativo, la propuesta coreográfica y el significado de celebrar más de dos décadas de trabajo artístico colectivo.

Las entradas tienen un valor de $20.000, sin numerar. Las formas de pago pueden ser a través de transferencia al número 2995572444 o alias QUITAPENASNQN1.