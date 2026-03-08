La historia entre Mauro Icardi y China Suárez volvió a sumar una escena de alto voltaje sentimental en las redes sociales. Desde Turquía, donde el delantero desarrolla su carrera deportiva, la pareja dejó ver un nuevo momento de intimidad que rápidamente despertó reacciones entre sus seguidores.

El gesto ocurrió en el marco del Día Internacional de la Mujer, una fecha que Mauro Icardi decidió celebrar con una sorpresa especial para la actriz. Lejos de mantenerlo en privado, China Suárez eligió mostrar el regalo en su cuenta de Instagram y acompañarlo con un mensaje directo que dejó en evidencia el presente emocional que atraviesan.

En las imágenes que compartió se la ve sonriente sosteniendo un ramo de rosas rosadas que recibió como obsequio. Las flores fueron el detalle elegido por el futbolista para marcar la fecha, y el posteo de la actriz no tardó en llenarse de comentarios. Junto a las fotos, la actriz escribió una frase breve pero contundente dedicada al futbolista: "Te amo con todo mi corazón".

La publicación funcionó como una nueva confirmación del vínculo que ambos vienen mostrando desde hace meses. Desde que comenzaron a compartir momentos de su vida cotidiana en Turquía, Mauro Icardi y China Suárez mantienen una dinámica muy visible en redes, donde suelen intercambiar mensajes, fotos y gestos públicos de afecto.

El delantero del Galatasaray también decidió sumarse a la celebración con su propia dedicatoria. En sus historias replicó la escena romántica y dejó una frase que acompañó la fecha con un tono íntimo dirigido a la actriz: "Feliz día mi amor. 8 de marzo".

Las publicaciones reforzaron la imagen de una pareja que atraviesa una etapa consolidada. Mientras el delantero continúa su actividad deportiva en el fútbol turco, Eugenia lo acompaña en el país y comparte desde allí distintos fragmentos de su rutina juntos.

El vínculo entre Mauro Icardi y China Suárez sigue generando atención mediática, especialmente porque el futbolista todavía espera que se resuelva legalmente su divorcio de Wanda Nara. En paralelo, distintos periodistas del espectáculo sostienen que la relación con la actriz avanza con proyectos a futuro y que incluso circulan versiones sobre una posible boda en los próximos meses.