La vuelta de Marta Fort desde Miami no pasó desapercibida, pero no solo por su estadía de lujo, sino por el sorpresivo momento que vivió con una figura internacional. La joven heredera compartió en sus redes un episodio que rápidamente se volvió tendencia.

A través de sus historias de Instagram, la hija de Ricardo Fort reveló que tuvo un encuentro cara a cara con Ronaldinho. El cruce ocurrió en un contexto completamente cotidiano, pero la presencia del astro brasileño lo transformó en algo extraordinario.

“Lo que disfruté este viaje no tiene nombre pero muy feliz por la razón por la que vuelvo”, escribió la influencer en una primera publicación, donde se la veía relajada arriba de un avión, cerrando su experiencia en Estados Unidos.

Sin embargo, el momento más comentado llegó después. Ya en el aeropuerto, Marta se encontró con Ronaldinho en plena fila de migraciones y no dudó en acercarse. “Y quién estaba haciendo migraciones conmigo”, expresó junto a la selfie que se tomaron, acompañada por emojis de corazones.

La imagen no tardó en explotar en redes. Sus seguidores reaccionaron con entusiasmo ante el inesperado cruce, dejando comentarios como “Qué crack Martita”, “Qué grande Dino” y “Qué suerte encontrarte a Ronaldinho”, destacando el impacto del encuentro.

Pero el viaje de Marta Fort no se limitó a ese episodio. Durante su estadía en Miami, se alojó en la icónica mansión que perteneció a Gianni Versace, hoy convertida en un exclusivo hotel de la firma Versace.

Desde allí, construyó una estética muy cuidada en sus posteos, con looks pensados al detalle. Uno de los más destacados fue un vestido corto borgoña, ajustado y con escote profundo, que reforzó su perfil sofisticado y moderno.

El outfit se completó con una cartera de lujo de Gucci, modelo Ophidia Boston mini, un accesorio que elevó aún más su imagen fashionista. A esto sumó un beauty look natural, con el cabello suelto y ondas suaves, consolidando su identidad dentro del mundo de la moda.