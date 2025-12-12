La serie de comentarios emitidos por María Elizabeth “La Negra” Vernaci en su programa de Radio POP provocó un profundo malestar en Copahue, Caviahue y Loncopué. La conductora se refirió en tono despectivo al complejo termal de Copahue, a su ambiente volcánico y a los visitantes que cada año llegan para recibir tratamientos de salud.

Durante la emisión, Vernaci puso en duda el reconocimiento internacional que recibió recientemente el complejo e ironizó sobre su estética, las características naturales del entorno y la presencia de adultos mayores en el turismo termal.

“Estamos indignados”: la reacción en Copahue

Trabajadores del Ente Provincial de Termas, comerciantes y vecinos expresaron su rechazo a los dichos de la conductora. Consideraron que el tono empleado desinforma sobre un recurso terapéutico de prestigio y afecta la imagen de un destino clave para la economía local.

Leopoldo Fuentes, vecino de Caviahue y empleado del complejo, afirmó: “Estamos indignados, como la gran mayoría de las personas que vivimos en Caviahue y Copahue. Mucha gente se curó acá y se sigue curando”.

Críticas por expresiones sobre adultos mayores

Fuentes también cuestionó las referencias de Vernaci hacia adultos mayores y personas con dificultades de movilidad: “Hablar así de los ancianos es inaceptable. Es nuestro público principal. Lo mismo respecto a los lisiados: se refirió muy mal, como si fueran un problema”.

El trabajador destacó la diversidad de visitantes que llegan cada temporada: niños, adultos, deportistas, la selección de biatlón y equipos de fútbol y canotaje.

Copahue: un recurso terapéutico reconocido

El complejo termal de Copahue es reconocido por sus aguas sulfurosas, fangos volcánicos, vapores terapéuticos y tratamientos destinados a afecciones respiratorias, dermatológicas y reumatológicas.

La Provincia del Neuquén impulsa una inversión histórica en la zona, incluida la pavimentación del tramo Caviahue–Copahue, obra que potenciará el desarrollo del turismo.

Impacto económico y defensa del turismo local

La comunidad advierte que las expresiones de Vernaci afectan el trabajo de cientos de familias que dependen del turismo termal.

“Como neuquinos, no podemos permitir que estas cosas pasen”, sostuvo Fuentes. “Primero debemos defender lo nuestro: los trabajadores, las localidades y la provincia”.