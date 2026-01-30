La separación entre Facundo Arana y María Susini no deja de generar impacto en el mundo del espectáculo, especialmente por las versiones que comenzaron a circular en las últimas horas. Aunque el actor decidió romper el silencio y confirmar públicamente la ruptura, del lado de la modelo reina un mutismo absoluto que despierta más preguntas que respuestas.

Desde que se conoció la noticia, Facundo Arana se mostró predispuesto a dialogar con la prensa y dejó en claro que no da la historia por terminada. Incluso aseguró que está dispuesto a “dar pelea” para recomponer el vínculo. Sin embargo, la actitud de María Susini fue completamente opuesta, evitando móviles, micrófonos y cualquier tipo de contacto con los medios.

Ese silencio fue analizado en el programa Puro Show, donde surgió una teoría que sacudió el avispero. Angie Balbiani sorprendió a todos al lanzar una frase contundente sobre la modelo: “Ella tiene pánico de hablar”, deslizando que el mutismo no sería casual ni estratégico, sino producto de algo mucho más profundo.

Según explicó Angie Balbiani, detrás de la ruptura habría situaciones delicadas que todavía no salieron a la luz. “Si abre la boca, podría cambiar la imagen que tenemos de Facundo Arana”, sostuvo la panelista, instalando una sospecha que rápidamente se viralizó y generó revuelo en redes sociales.

Las palabras de Balbiani fueron respaldadas, en parte, por información que aportó Matías Vázquez. El periodista aseguró que la distancia entre Facundo Arana y María Susini ya es total y que incluso habrían dejado de convivir, algo que hasta hace poco seguía ocurriendo pese a la separación.

“Lo único que los une hoy son algunas acciones comerciales”, afirmó Matías Vázquez, marcando un quiebre definitivo en una pareja que estuvo casi dos décadas junta y que siempre se mostró sólida y alejada de los escándalos mediáticos.

Mientras tanto, el silencio de María Susini se vuelve cada vez más elocuente. Para muchos, su decisión de no hablar refuerza la teoría del miedo y el cuidado extremo de su intimidad, en un contexto donde cualquier declaración podría desatar un efecto dominó.

Por ahora, todo se mueve en el terreno de las especulaciones. Lo cierto es que la historia entre Facundo Arana y María Susini atraviesa su momento más tenso, con interrogantes abiertos y una frase que resuena fuerte: “Tiene pánico”.