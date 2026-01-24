La separación de Facundo Arana y María Susini cayó como una bomba en el mundo del espectáculo y dejó a muchos sin palabras. La confirmación llegó de boca del propio actor, quien habló con Ángel De Brito y reconoció el final de la relación. Sin embargo, pocas horas después, un gesto público de la exmodelo volvió a sembrar dudas y despertó fuertes rumores de reconciliación.

A través de sus redes sociales, María Susini compartió una serie de imágenes en las que se la ve junto a Facundo Arana, sonrientes y relajados, en el marco de un evento en la Costa Atlántica. El detalle que más llamó la atención fue que las fotos parecían actuales y mostraban una complicidad intacta, muy distinta al clima que suele rodear a una ruptura reciente.

Los padres de India, Yaco y Moro asistieron juntos a este encuentro social y posaron también con otros famosos, entre ellos Sabrina Garciarena. Lejos de mostrarse distantes, Arana y Susini se dejaron ver cómodos, compartiendo charlas y risas, lo que no pasó desapercibido para quienes siguen de cerca cada movimiento de la pareja.

Pero eso no fue todo. La publicación incluyó un video grabado por María Susini que generó una catarata de reacciones. En los comentarios, Facundo Arana respondió con varios emojis de corazones, un gesto simple pero contundente que alimentó aún más las especulaciones sobre un posible acercamiento sentimental.

Si bien ninguno de los dos dio detalles concretos sobre los motivos de la separación, Facundo Arana había reconocido en entrevistas anteriores que atravesaron varias crisis a lo largo de su matrimonio. Según contó, uno de los puntos de mayor tensión surgió cuando él comenzó a pasar más tiempo en la casa, modificando rutinas y dinámicas familiares.

La historia de amor entre Facundo Arana y María Susini siempre tuvo tintes de película. El actor relató en más de una ocasión que, tras separarse de Isabel Macedo, un amigo le prometió presentarle “a la mujer de su vida”, sin imaginar que ese encuentro marcaría un antes y un después.

Aquella noche, María Susini llegó tarde a un asado y con una mano vendada tras un accidente en rollers. Arana no dudó en asistirla y, mientras la curaba, sintió el flechazo. “La miré y me sonrió, ahí caí rendido”, recordó el actor, describiendo ese momento clave.

Hoy, tras el anuncio de la ruptura y este inesperado gesto público, las dudas están sobre la mesa. ¿Se trata solo de una buena relación por el bienestar de sus hijos o el primer paso hacia una reconciliación? Por ahora, Facundo Arana y María Susini vuelven a estar en el centro de la escena.