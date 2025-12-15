Este domingo 14 de diciembre, la primera edición de los Premios Martín Fierro al Streaming se celebró en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, un evento que, además de premiar a lo más destacado en plataformas de streaming, se consolidó como una pasarela de moda que dio lugar a una gran variedad de estilos y apuestas arriesgadas. La ceremonia, transmitida por Olga y Telefé, reconoció a los creadores, programas y plataformas que han transformado la manera en que consumimos contenido, y, por supuesto, no dejó de lado el glamour y la sofisticación que caracteriza a este tipo de entregas.

Desde las 19:30, la alfombra negra se convirtió en el centro de atención donde las celebridades y figuras del entretenimiento digital posaron para los fotógrafos. Los diseñadores Verónica de la Canal, Laurencio Adot y Benito Fernández analizaron las propuestas de los asistentes, quienes no dudaron en jugar con las tendencias del momento y aportar su propio estilo a la gala.

Tefi Russo se hizo notar con un vestido negro ajustado que incluía corsetería visible, breteles finos y un tajo lateral pronunciado. Completó su look con sandalias negras de tacón alto. El estilo contemporáneo de Russo fue destacado por los expertos, quienes elogiaran su audacia al elegir un diseño con tanto carácter.

Por su parte, Sofía Gonet deslumbró con un vestido de Marcelo Giacobbe, combinado con zapatos de Ricky Sarkany. Verónica de la Canal destacó la elección del color y la actitud que Gonet aportó a la alfombra, mientras que la misma experta resaltó los looks de Seven Kayne y Gime Accardi, quienes, en total black, mostraron modernidad y frescura.

Milagros Hadad, nominada en la categoría de Entrevistadora, brilló con un vestido de la firma Menage A Trois, mientras que los hermanos Mateo y Camila Hadad, directores de Infobae en Vivo, también hicieron su aparición destacando la elegancia y sobriedad en sus atuendos. Mateo optó por un traje sastre negro, con camisa blanca y sin corbata, mientras que Camila deslumbró con un vestido de Sentido Vertical by Maga Mayling.

Uno de los looks más comentados fue el de Joaquín Álvarez, quien se presentó con un traje gris oscuro de doble botonadura, pantalón de vestir a juego y camisa blanca. Laurencio Adot aplaudió su elección, señalando que el conjunto se veía de “alta calidad” y el corte le favorecía notablemente.

Flor Jazmín lució un vestido largo en tono marfil con detalles de satén en la pollera, cuerpo halter de encaje translúcido y una cintura perfectamente drapeada. En cuanto a su compañero, Nico Occhiato, el look fue igualmente sobrio con un traje sastre negro y camisa blanca, completado con zapatos negros de charol. La crítica fue unánime: elegancia clásica y atemporal.

Una de las apuestas más originales de la noche fue la elección de Nacho Elizalde, quien desentonó de los looks más formales con un traje gris de silueta amplia, complementado con una remera blanca y zapatillas deportivas en un tono verde, para darle un giro moderno al evento.

En cuanto a los hombres, Gastón Edul apostó por un traje negro clásico, con un corte de saco de solapas anchas y pantalón recto, que combinó con una camisa blanca y una corbata azul marino. La sobriedad de su elección fue apreciada por Benito Fernández, quien destacó su impecable presentación.

Marina Calabró y Rolando Barbano formaron una de las parejas más elogiadas, con ambos vistiendo atuendos a juego. Marina sorprendió con un vestido de líneas irregulares, de color oscuro, que fue elogiado por su color y morfología. Por su parte, Nati Jota, otra de las influencers destacadas, acertó con un look de contraste entre su vestido irregular y su maquillaje natural, que atrajo la atención de los diseñadores.

En el ámbito masculino, Pedro Alfonso apareció con un traje sastre azul oscuro, que destacó por su chaqueta de dos botones y su corte entallado. En cuanto a los hermanos Paulo y Facundo Kablan, ambos eligieron conjuntos formales, con Paulo optando por un traje gris con rayas finas y Facundo apostando por un estilo más relajado con chaleco y pantalón negro.

A su vez, las personalidades del espectáculo como Darío Turovelzky y Sofía Soldati apostaron por la clásica elegancia con detalles personales. Turovelzky se inclinó por un conjunto formal negro, con camisa blanca y chaleco, mientras que Sofía Soldati apostó por un vestido que equilibró la modernidad con el toque rockero que tanto caracteriza su estilo.

Pedro Rosemblat, conocido por su estilo tradicional, no defraudó y apareció con un traje negro clásico y corbata. Lo mismo ocurrió con Luis Cella, quien se decantó por un look sencillo pero sofisticado con un traje negro y una camisa blanca.

Los asistentes no solo arriesgaron con sus outfits, sino que también brillaron con accesorios. Pinky (Juan Manuel Grossi) y Damián Martínez (Damo) apostaron por remeras blancas y zapatillas deportivas, rompiendo con los estereotipos más formales de la noche. El contraste con otros como Migue Granados, quien fue elogiado por su clásico look, mostró la diversidad estilística del evento.

Otro look comentado fue el de Marixa Balli, quien eligió un vestido blanco que equilibraba elegancia y sensualidad. Para los diseñadores, su elección fue acertada, sobre todo por el hecho de que se apostó por una moda más atemporal, donde lo esencial era cómo el vestido se adaptaba a su figura.

Luli González deslumbró con un corsé gris, el cual acentuaba su figura, complementado con un look rockero, mientras que Eial Moldavski y Manu Dons apostaron por trajes de tonos claros y siluetas relajadas, ganándose los elogios de los expertos por la frescura y modernidad de sus elecciones.

El final de la noche dejó una de las apuestas más audaces con Noelia Custodio, Evelyn Botto y Toto Kirzner, quienes decidieron lucir trajes oversize, muy acordes con las tendencias actuales, según señalaron los especialistas.

Rosina, con un vestido largo en tono lila, y Agostina Palazzolo, con un vestido midi de flecos dorados, fueron dos de las favoritas de la velada, destacando por sus elecciones innovadoras y modernas.

En resumen, la alfombra negra de los Martín Fierro de Streaming se convirtió en una verdadera pasarela de moda, donde los asistentes no solo brillaron por sus actuaciones, sino también por sus arriesgadas apuestas de estilo. Los diseñadores, al igual que los asistentes, fueron parte esencial de este evento, convirtiéndolo en una celebración única que dejó huella en la historia de estos premios.