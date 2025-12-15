Un hombre fue detenido en el Balneario El Cóndor, a unos 30 kilómetros de Viedma, luego de agredir a su expareja y provocar daños en la vivienda. La intervención policial se activó tras el aviso de una hija de la víctima, que alertó sobre la situación de violencia. El hecho ocurrió durante el fin de semana, cuando personal policial recibió un llamado que daba cuenta de un episodio de violencia de género en una vivienda de la villa marítima. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que un hombre había golpeado a su expareja y que también habia ocasionado destrozos en el domicilio.

La denuncia fue realizada por una hija de la mujer, quien logró dar aviso a la policía y permitió la rápida intervención de los agentes. El agresor fue retenido y trasladado a la dependencia policial, quedando a disposición de la Justicia.

Intervención judicial y medidas de protección

Tras el procedimiento, se dio intervención a la fiscalía de turno, que dispuso el inicio de una investigación y de una causa por violencia de género. La víctima recibió acompañamiento institucional y se activaron los protocolos de protección previstos para este tipo de casos.

El sujeto detenido quedó alojado en la comisaría mientras se avanzaba con las diligencias judiciales. Se evaluará la aplicación de medidas restrictivas y de protección para la mujer y su entorno familiar. Se destacó la intervención de la hija de la víctima, que resultó clave para activar el operativo policial y garantizar la detención del agresor y evita consecuencias más graves.