El regreso de Esteban Mirol a MasterChef Celebrity por la pantalla de Telefe, en el marco del repechaje, no pasó inadvertido y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del ciclo. Lejos de enfocarse solo en la cocina, el periodista protagonizó un nuevo cruce con Germán Martitegui, reavivando un conflicto que arrastran desde su salida del certamen.

Apenas ingresó al estudio, Mirol sorprendió al aparecer con un casco intervenido con la frase “Marti te ama”, un gesto que despertó risas y comentarios entre los presentes. Fue Wanda Nara quien le preguntó por el particular accesorio, y el participante explicó con ironía que se trataba de una muestra de “admiración” hacia el chef, acompañada de un juego de palabras que buscó distender el clima.

Sin embargo, Martitegui no siguió la broma y marcó distancia desde el primer momento. “Yo no los amo, chicos”, lanzó de manera tajante, dejando en claro que no estaba dispuesto a sumarse al tono liviano del reencuentro. Esa respuesta fue el primer indicio de que la tensión seguía latente en la cocina más famosa de la televisión.

El momento más incómodo llegó cuando Esteban Mirol presentó su plato junto a Rusherking. En la devolución, Germán Martitegui fue filoso y apuntó más a la trayectoria mediática del periodista que a la preparación en sí, una frase que cayó como una bomba en el estudio y generó murmullos entre los participantes.

Entre risas nerviosas, Mirol intentó bajar el tono y lanzó una chicana al aire, sugiriendo que el chef estaba “rencoroso”. Acto seguido, se acercó para intentar cerrar la escena con un abrazo, pero Martitegui se negó sin dudarlo, provocando un silencio incómodo que se sintió en todo el piso de Telefe.

Lejos de terminar ahí, el intercambio sumó una última frase seca por parte del jurado, que volvió a marcar distancia y dejó en claro que el vínculo está lejos de recomponerse. Una escena breve, pero suficiente para instalar nuevamente la polémica en MasterChef Celebrity.

En diálogo con PrimiciasYa, Esteban Mirol dio su versión de los hechos y se mostró molesto por las repercusiones que generaron sus decisiones laborales. Allí también se refirió al enojo de Marisa Andino y a la reacción de las autoridades de Canal 9, asegurando que nunca tuvo intención de ofender a nadie.

Para cerrar, Mirol sostuvo que siente cariño por su excompañera y que le hubiera gustado un llamado antes de las críticas públicas. Mientras tanto, el cruce con Germán Martitegui volvió a instalarse como uno de los momentos más tensos y comentados del reality, demostrando que algunas heridas todavía siguen abiertas.