Gonzalo Valenzuela quedó otra vez en el centro de la escena por un movimiento que no pasó inadvertido. En los últimos días, se conoció la separación del actor chileno de Kika Silva y, casi en paralelo, una imagen concreta volvió a unirlo públicamente con Juana Viale, una combinación que encendió lecturas inmediatas.

La ruptura con Kika Silva habría llegado después de una etapa de desgaste. Según versiones que circularon en distintos medios, la pareja venía atravesando diferencias vinculadas a la dinámica familiar y a decisiones cotidianas que no lograron encauzar. Tras tres años de relación y un casamiento de por medio, la crisis habría terminado por imponerse, sin comunicados ni explicaciones formales.

En ese contexto personal, Gonzalo Valenzuela optó por replegarse en un espacio conocido. El viernes 23, el actor compartió un momento íntimo junto a Juana Viale con motivo del cumpleaños número 18 de Silvestre, el hijo que tienen en común. La celebración fue discreta y familiar, pero una imagen bastó para volver a ponerlos juntos en el radar mediático.

La prueba llegó a través de una historia de Instagram del propio Valenzuela. En la foto se lo ve junto a Juana Viale, quien sostiene la torta, Silvestre en el centro y Alí, el otro hijo del actor. La postal estuvo acompañada por una frase breve y directa: “18 años, Sil”. Sin aclaraciones ni contexto adicional, el gesto fue leído como una señal de cercanía.

Lejos de tratarse de un reencuentro romántico confirmado, el acercamiento se dio en clave familiar. Sin embargo, la coincidencia temporal con la separación de Kika Silva alimentó especulaciones y volvió a colocar el foco en el vínculo entre Gonzalo Valenzuela y Juana Viale, una relación del pasado que siempre genera atención.

La actividad compartida no terminó ahí. Al día siguiente, ya en Chile, Gonzalo Valenzuela viajó con sus hijos para realizar una experiencia extrema: un salto en paracaídas. El actor mostró parte del plan en redes y dejó registrada la previa con una frase que marcó el clima del momento: “Bien, decisión tomada. Nos vamos a lanzar”.

Mientras tanto, sobre los motivos del final con Kika Silva siguen circulando versiones, pero sin confirmaciones oficiales. Se habla de tensiones acumuladas y de miradas distintas sobre la vida en común, aunque ninguna de las partes salió a dar su versión.

Así, en pocos días, el actor chileno quedó asociado a dos movimientos clave: una separación que sorprendió y una imagen puntual que lo volvió a mostrar cerca de su ex pareja. Por ahora, las pruebas hablan de un reordenamiento familiar más que de un giro sentimental, pero el escenario quedó abierto y las lecturas no tardaron en multiplicarse.