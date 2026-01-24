En las últimas horas comenzó a circular una foto de Morena Rial desde la cárcel de Magdalena que no tardó en llamar la atención del público y de los medios. La imagen, que rápidamente se volvió viral, mostró un costado inesperado de la joven en medio de su delicada situación judicial y generó múltiples reacciones en redes sociales.

La foto fue compartida por su abogado, Alejandro Cipolla, a través de sus redes sociales, en el marco de una videollamada que mantuvieron recientemente. En la publicación se puede ver a Morena Rial sonriendo frente a la cámara y haciendo el gesto de la “V” con los dedos, una señal que muchos interpretaron como un mensaje de fortaleza en este momento complejo.

Sin embargo, hubo un detalle que no pasó desapercibido y que despertó todo tipo de comentarios: sus uñas. En la imagen, la hija de Jorge Rial aparece con las uñas cortas, prolijas y pintadas, algo que sorprendió a más de uno teniendo en cuenta el contexto de encierro en el que se encuentra.

“Salió llamada con More Rial”, escribió Alejandro Cipolla junto a la captura de pantalla, y aprovechó la ocasión para difundir la nueva cuenta de Instagram de la influencer. El posteo rápidamente se llenó de likes y comentarios, tanto de apoyo como de curiosidad por su presente tras las rejas.

Esta imagen representa una de las primeras apariciones públicas de Morena Rial desde su detención en la Unidad 51 de Magdalena. Según trascendió tiempo atrás, la mediática se mantiene activa dentro del penal, colaborando con tareas administrativas y desempeñándose también en la biblioteca del establecimiento.

En paralelo, en los últimos días se conocieron detalles sobre la vivienda donde Morena Rial cumpliría la prisión domiciliaria, una vez que la Justicia lo autorice. En este punto, el rol de Jorge Rial resulta clave para garantizar que se cumplan todas las condiciones exigidas.

El propio Jorge Rial habló públicamente sobre el domicilio dispuesto para su hija y dejó en claro que él se hace cargo de todos los gastos. “Yo estoy costeando los costos de la casa, la estoy alquilando hace cuatro meses y tuve que hacer todas las reformas que la Justicia pidió”, aseguró el conductor en diálogo con Alejandro Castelo en A la tarde (América TV).

Tal como se informó, el inmueble fue acondicionado de acuerdo a los requerimientos judiciales para que pueda ser utilizado en el marco de la domiciliaria. Mientras tanto, la imagen de Morena Rial desde la cárcel sigue dando que hablar y mantiene su nombre en el centro de la escena mediática.