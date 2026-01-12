Durante días, el nombre de Ciro Martínez circuló en voz baja por fuera de los escenarios y lejos de los micrófonos. No hubo fotos robadas ni apariciones públicas que encendieran las alarmas. Lo que existía era una intuición compartida entre músicos, productores y seguidores atentos, una sensación de que algo estaba pasando en la vida personal del líder de Los Piojos.

La confirmación llegó sin estridencias, pero con un gesto imposible de ignorar. En el día de su cumpleaños, Luli Bass publicó en sus historias de Instagram una imagen de ambos tocando en vivo, una postal que hablaba de complicidad y cercanía arriba del escenario. El mensaje fue breve y directo: “Muy feliz cumpleaños, mi amor”. Bastaron esas palabras para que el rumor tomara forma concreta.

Minutos después, Ciro Martínez replicó la historia y respondió con la misma naturalidad con la que suele escribir canciones: “¡Gracias, hermosa!”. Sin vueltas ni aclaraciones adicionales, el intercambio selló lo que hasta ese momento se comentaba por lo bajo. La dedicatoria, simple pero pública, funcionó como una confirmación que el músico nunca había hecho antes en redes.

El romance no apareció de la nada. En los días previos, el tema ya había sido instalado en televisión. En el programa Puro Show, Fernanda Iglesias lanzó la primicia sin rodeos: “¡Ciro de Los Piojos está saliendo con su bajista!”. En ese mismo espacio, la panelista remarcó el perfil reservado del cantante y señaló que “le cuesta blanquear sus vínculos”, una característica que ahora parece haber quedado en segundo plano.

También se habló del contexto en el que habría comenzado la relación. Según lo contado en el ciclo, Luli Bass estaba en pareja cuando se produjo el acercamiento con Ciro Martínez y, tiempo después, decidió separarse. La bajista es madre de dos hijos y su ex pareja sería el baterista Heber Vicente. Sobre ese punto, Iglesias aseguró haberse comunicado con él y haber recibido una respuesta que descomprimió cualquier tensión: “Está todo bien, me llevo muy bien con ella”.

La historia personal se mezcló inevitablemente con el presente de la banda. El regreso de Los Piojos a los escenarios estuvo atravesado por debates internos y versiones cruzadas, entre ellas la ausencia del bajista histórico Micky Rodríguez. En ese marco, la presencia de Luli Bass dentro de la formación sumó lecturas y comentarios que fueron más allá de lo estrictamente musical.

Mientras el público celebra el reencuentro con una de las bandas más emblemáticas del rock argentino, Ciro Martínez atraviesa un momento distinto, con su vida privada ocupando un lugar inesperado en la conversación pública. Esta vez no hubo metáforas ni letras cifradas: con dos frases y un ida y vuelta en redes, el cantante decidió dejar atrás el misterio y dar el primer paso visible de una relación que recién empieza a escribirse.