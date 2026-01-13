La noche avanzaba con clima de definición y nadie imaginaba que Emilia Attias terminaría convertida en la protagonista inesperada de la jornada. En una instancia clave de MasterChef Celebrity, la actriz quedó atrapada en una prueba que no perdonó fallas y la empujó fuera del certamen justo cuando la competencia empieza a endurecerse.

El desafío fue de máxima exigencia. Los participantes con delantal negro debieron replicar una torta diseñada por Damián Betular, con dos rellenos bien definidos y una cobertura que requería precisión absoluta. Técnica, temperatura y manejo del tiempo se volvieron determinantes en una consigna que expuso con crudeza los errores mínimos.

En el otro extremo, la jornada dejó rendimientos sólidos que lograron destacarse. Andy Chango se mostró firme y seguro frente a una consigna compleja, mientras La Joaqui recibió elogios por la prolijidad y el equilibrio de sabores. También sorprendió Miguel Ángel Rodríguez, que resolvió la prueba sin fisuras. Con lo justo, pero a salvo, quedaron Cachete Sierra y Marixa Balli, en una noche cargada de tensión.

La definición se volvió inevitable cuando la emtre los menos logrados quedaron Marixa Balli, el Turco Husaín y Emilia Attias. El mano a mano final dejó a la actriz frente a un veredicto difícil, atravesado por un problema técnico que terminó inclinando la balanza. Al explicar la decisión, Betular fue claro: “Emilia sos muy aplicada y empieza el repechaje así que tenés una oportunidad más. Una cuestión de temperatura hizo que esta torta no estuviera a la altura, pero vos sí lo estás. Tenés una chance más”.

El respaldo no llegó solo desde la pastelería. Germán Martitegui también puso el foco en su recorrido dentro del certamen: “Es muy lindo verte cocinar, la cocina se te da naturalmente, pase lo que pase seguí cocinando”. Las palabras del jurado dejaron en claro que el desempeño de Emilia Attias fue valorado más allá del plato fallido.

Antes de entregar el delantal, Emilia Attias no ocultó el impacto del momento. Conmovida, resumió la mezcla de frustración y expectativa que atraviesa a quienes quedan en la antesala de una nueva instancia: “Me voy con un gran dolor, pero con la certeza de que entregué todo. No esperaba irme hoy. Seguramente me ven en el repechaje porque no voy a soltar mi lugar tan fácil”.

Con el certamen llegando a su mitad, el repechaje comenzará esta noche y se presenta como una oportunidad inmediata para quienes quedaron en el camino. Para Emilia Attias, la salida puede ser apenas un paréntesis antes de un regreso que dependerá de convertir el tropiezo en impulso y la presión en precisión.