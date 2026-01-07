Ian Lucas y Evangelina Anderson quedaron en el centro de la escena mediática a partir de un supuesto romance que se habría gestado dentro de MasterChef Celebrity, el exitoso reality de Telefe. Las miradas cómplices, los cruces al aire y cierta química evidente alimentaron durante semanas los rumores de un vínculo que iba más allá de la cocina. Sin embargo, la historia dio un giro inesperado cuando ella decidió ponerle un freno público a las especulaciones.

En una entrevista con Sálvese quien puede, por América, Evangelina Anderson fue contundente al hablar de su relación con Ian Lucas. La modelo aseguró que todo forma parte de la dinámica televisiva y negó de plano cualquier posibilidad romántica real. “Somos funcionales al show, somos compañeros”, explicó, dejando en claro que no existe nada más allá del juego que propone MasterChef Celebrity.

Sus declaraciones no pasaron inadvertidas y generaron una rápida reacción de Ian Lucas. A través de un posteo en sus redes sociales, el youtuber compartió una imagen tomada en MasterChef Celebrity, donde casualmente Evangelina Anderson aparecía detrás suyo. Pero lo que más llamó la atención fue el mensaje que acompañó la foto.

“Los que me conocen saben que soy así, transparente e impulsivo”, escribió Ian Lucas, marcando una diferencia entre lo que muestra y lo que vive. Luego agregó una frase que muchos interpretaron como un claro mensaje dirigido a Evangelina Anderson: “Mi vida no es un show. Lo que ven es lo que soy y siempre voy a ser el mismo”.

La publicación generó un fuerte revuelo entre los seguidores de ambos, que rápidamente hablaron de un “palito” directo. Mientras tanto, Evangelina Anderson viene de confirmar que está soltera tras su separación de Martín Demichelis, padre de sus hijos Bastian, Lola y Emma, y se mostró enfocada en su presente personal y laboral.

Cabe recordar que en diciembre pasado ambos compartieron un momento fuera del reality cuando Evangelina Anderson acompañó a Ian Lucas al estadio de Vélez Sarsfield durante el show de Fede Vigevani. Allí también estuvo Wanda Nara, conductora de MasterChef Celebrity, quien no dudó en preguntarles sin filtro por el supuesto affaire.

En ese escenario, Ian Lucas respondió con incomodidad y una sonrisa nerviosa, mientras el público reaccionaba con gritos. “Es mi compañera de MasterChef”, dijo en ese momento. Sin embargo, también tuvo palabras elogiosas para ella, asegurando que era “la mujer más linda de la Argentina”. Hoy, con las cartas sobre la mesa, el vínculo parece haber quedado limitado al juego televisivo y a un cruce que sigue dando que hablar.