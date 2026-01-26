Oriana Sabatini volvió a conmover a sus seguidores al compartir una impactante foto en la que mostró cómo luce su panza a poco de dar a luz. La cantante atraviesa el séptimo mes de su primer embarazo y decidió retratar el momento con una selfie frente al espejo, una postal íntima que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

La imagen fue tomada en el vestidor de su casa y refleja el crecimiento notable de su embarazo, algo que no pasó desapercibido para sus casi siete millones de seguidores. Con un look relajado y natural, Oriana Sabatini dejó ver cómo vive esta etapa con felicidad y orgullo, generando una fuerte conexión con quienes la siguen desde hace años.

Entre las reacciones más emotivas estuvo la de Catherine Fulop, quien no dudó en compartir la foto de su hija en sus propias redes sociales. La actriz expresó públicamente la emoción que siente al convertirse en abuela por primera vez y acompañó la imagen con un mensaje cargado de ternura que rápidamente enterneció a todos.

“Me muero de amor, ahí está mi nieta”, escribió Catherine Fulop, dejando en claro la felicidad que atraviesa a toda la familia. El posteo recibió miles de likes y comentarios, y volvió a poner en escena el fuerte vínculo que mantiene con Oriana Sabatini, algo que siempre se refleja en sus apariciones públicas.

Actualmente, Oriana Sabatini se encuentra viviendo en Roma, Italia, junto a Paulo Dybala. La pareja decidió que la bebé nazca allí y, según trascendió, la fecha estimada de parto sería a mediados de marzo. Mientras tanto, ambos disfrutan de esta espera lejos del ruido mediático.

Días atrás, Oriana Sabatini también había sorprendido al publicar un mensaje lleno de humor y emoción sobre su ansiedad por conocer a su hija. “Unas ganas de que salga, así podemos cantar Justin Bieber juntas a todo pulmón en el auto”, escribió la cantante, generando una ola de reacciones.

No es la primera vez que Oriana Sabatini muestra cómo transita su embarazo. En semanas anteriores, compartió videos de su rutina de entrenamiento físico, demostrando que continúa activa y conectada con su bienestar durante la gestación.

De esta manera, Oriana Sabatini y Paulo Dybala viven uno de los momentos más importantes de sus vidas, acompañados por el cariño del público y el apoyo constante de Catherine Fulop y Ova Sabatini, a la espera de la llegada de su primera hija.