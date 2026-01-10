Oriana Sabatini volvió a ser noticia en el mundo del espectáculo tras compartir una reflexión tan íntima como divertida sobre su embarazo. La cantante y actriz utilizó sus redes sociales para mostrar el avance de su panza y confesar un deseo muy particular que despertó miles de reacciones entre sus seguidores, quienes siguen cada paso de esta etapa tan especial.

Embarazada de siete meses, Oriana Sabatini se mostró frente al espejo con una imagen que reflejó el crecimiento de su panza y el momento pleno que atraviesa. En la recta final hacia la maternidad, la artista dejó ver la emoción que siente mientras espera la llegada de su primera hija, un acontecimiento que vive con ansiedad y mucha felicidad.

Instalada en Italia junto a Paulo Dybala, la cantante transita el tercer trimestre del embarazo enfocada en disfrutar cada detalle. Entre preparativos, controles médicos y momentos de introspección, la pareja se muestra unida y expectante ante el inminente cambio de vida que significará la llegada de su bebé.

El posteo que se volvió viral tuvo una frase que mezcló ternura y humor, dos sellos característicos de Oriana Sabatini. “Unas ganas de que salga, así podemos cantar Justin Bieber juntas a todo pulmón en el auto”, escribió, generando risas y comentarios cómplices de sus seguidores, que celebraron su espontaneidad.

Desde que anunció su embarazo, Oriana Sabatini eligió compartir el proceso con naturalidad, sin solemnidad excesiva y mostrando tanto los momentos emocionantes como los cotidianos. Esa cercanía con el público es una de las razones por las que cada publicación logra un alto impacto en redes sociales.

Hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini, la artista también recibió mensajes cargados de amor por parte de su familia, que acompaña de cerca este nuevo capítulo. La futura abuela ya expresó en más de una oportunidad su felicidad por la llegada de su nieta y el orgullo por la forma en que su hija vive la maternidad.

Días atrás, Oriana Sabatini había sorprendido al mostrar que continúa entrenando de manera adaptada, demostrando que se siente fuerte y conectada con su cuerpo. Siempre cuidada por profesionales, dejó en claro que prioriza su bienestar y el de su bebé en cada decisión.

Mientras avanza la cuenta regresiva, Oriana Sabatini disfruta de una etapa soñada, cargada de expectativas, amor y proyectos. Con cada posteo, confirma que vive el embarazo con ilusión y autenticidad, anticipando que su rol como madre estará atravesado por la música, el humor y una profunda conexión emocional.