Maxi López volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras una confesión que nadie esperaba y que involucra directamente a Wanda Nara. Durante un especial de MasterChef Celebrity, el exfutbolista dejó por un momento el clima distendido del programa y se animó a contar un episodio privado que rápidamente generó impacto tanto en el estudio como en las redes sociales.

La mesa del ciclo estaba integrada por Sofía “La Reini” Gonet, Emilia Attias, Cachete Sierra y Miguel Ángel Rodríguez, quienes compartían anécdotas, bromas y chicanas. En ese contexto relajado, la conversación fue derivando hacia temas personales, un terreno que suele despertar especial interés cuando se trata de figuras tan conocidas.

El momento clave se produjo cuando Sofía Gonet lanzó una frase con tono pícaro que hizo referencia a Lando, el hijo menor de Maxi López, fruto de su relación con Daniela Christiansson. Ese comentario funcionó como disparador para que el exjugador respondiera sin esquivar el tema, aunque apelando primero al humor.

“Esta fábrica está cerrada en Argentina”, lanzó Maxi López, provocando risas inmediatas en la mesa y dejando en claro, en tono irónico, que no tenía planes de volver a ser padre. Sin embargo, lo que parecía una simple broma fue apenas la antesala de una revelación mucho más fuerte.

Sin rodeos, Maxi López sorprendió a todos al contar que Wanda Nara le pidió en más de una oportunidad volver a ser madre. “¿Vos sabés que me lo pidió ella dos o tres veces?”, confesó, generando un silencio absoluto seguido de miradas de sorpresa entre los presentes.

La primera en reaccionar fue Emilia Attias, quien entre risas e incredulidad lo interrumpió para pedirle explicaciones. El intercambio dejó en evidencia que la confesión tomó a todos desprevenidos y que nadie esperaba que la charla derivara en un dato tan íntimo del pasado.

Lejos de profundizar, Maxi López intentó bajar el perfil y no dar demasiados detalles, aunque ratificó la existencia del pedido. Con una frase ambigua, dejó flotando el misterio y alimentó aún más las especulaciones alrededor de Wanda Nara.

La confesión no tardó en viralizarse y volvió a poner bajo la lupa la historia entre Maxi López y Wanda Nara, una relación marcada por conflictos, decisiones polémicas y situaciones que, incluso con el paso del tiempo, siguen generando titulares y repercusión en el mundo del espectáculo.