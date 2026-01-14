El escenario judicial para Julio Iglesias se volvió crítico tras la denuncia formal presentada el 13 de enero de 2026 ante la Audiencia Nacional de España. El artista enfrenta gravísimas acusaciones de agresión sexual por hechos que, según la causa, habrían ocurrido en sus residencias de Punta Cana y Bahamas. La investigación se extendió durante tres años y se apoya en testimonios de exempleadas que describen un sistema de control absoluto y situaciones reiteradas de maltrato.

En ese contexto de conmoción internacional, las redes sociales comenzaron a rescatar archivos del pasado que hoy adquieren una lectura completamente distinta. Entre ellos, reapareció un fragmento televisivo de 2004 que muestra una visita de Julio Iglesias al histórico programa de Susana Giménez, un material que en su momento pasó como una anécdota más del show y que hoy genera un fuerte rechazo.

El clip muestra el ingreso del cantante al estudio, cuando sujeta el rostro de Susana Giménez y la besa en la boca. Ella, incómoda, reacciona con una frase que hoy resulta reveladora: “Siempre me da beso”. Aunque acepta un saludo inicial, las imágenes evidencian cómo él insiste con un segundo beso mientras la conductora intenta apartarse.

La tensión continúa cuando Susana Giménez anticipa lo que iba a ocurrir y lo expresa al aire con ironía: “Sabía que esto iba a pasar. No me quería poner brillo porque venía Julio, sabía que me iba a besar y después se lo dejó pegado a él”. Lejos de retroceder, Julio Iglesias responde con una frase que hoy resulta perturbadora.

“Me cuesta mucho porque los besos que te doy en privado son más bonitos que los públicos y van a pensar que beso así de mal”, lanzó el músico, generando risas incómodas en el estudio. El comentario, que en ese momento fue tomado como una broma, hoy es analizado como parte de una dinámica de poder y exposición pública.

Minutos después, el cantante vuelve a avanzar físicamente e invita a la conductora a sentarse cerca. Ante un nuevo intento de acercamiento, Susana Giménez marca un límite claro y contundente: “No Julio, no. Te lo pido por favor. Vos sos un hombre casado”.

El momento de mayor tensión llega sobre el final del fragmento. Cuando ella intenta cerrar el encuentro, Julio Iglesias insiste: “Dame un beso Susanita”. A pesar de la negativa y del comentario “ya te di 42 besos”, él la toma del rostro y la vuelve a besar mientras ella forcejea visiblemente.

Las imágenes muestran a Susana Giménez sacudiendo brazos y piernas para liberarse. Un comportamiento que durante años fue naturalizado como parte del espectáculo hoy es reinterpretado como un patrón de conducta. Incluso Marcela Tauro se refirió al video, señalando la gravedad que adquiere el material tras las recientes denuncias de las exempleadas y el debate sobre el consentimiento y el abuso de poder.