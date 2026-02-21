Durante la madrugada de este viernes se registró un incendio total de una vivienda en el barrio Nehuen Che. Según la reconstrucción presentada por la fiscalía, el imputado mantuvo una discusión con su expareja en el interior del domicilio.

En ese contexto, el hombre la habría golpeado en distintas partes del cuerpo. Además, la amenazó en reiteradas ocasiones con prender fuego la vivienda.

Cuando la mujer logró salir del inmueble para pedir ayuda, el acusado habría iniciado focos ígneos en distintos sectores de la casa, que terminó completamente destruida por las llamas.

Formulación de cargos y prisión preventiva

El asistente letrado Federico Cuneo formuló cargos contra el imputado por:

Lesiones leves agravadas por el vínculo y por violencia de género

Incendio que provoca peligro común, en concurso real

Durante la audiencia, Cuneo sostuvo que existían antecedentes de violencia verbal y psicológica contra la víctima, lo que fue incorporado al planteo acusatorio.

La fiscalía solicitó la prisión preventiva al considerar que existe riesgo para la integridad de la mujer y posibilidad de entorpecimiento del proceso judicial.

Tras escuchar a las partes, la jueza Vanesa Macedo Font tuvo por formulados los cargos y ordenó la detención del acusado por el plazo inicial de un mes, mientras avanza la investigación penal.