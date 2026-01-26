La participación de L-Gante en el programa de streaming Sería Increíble (Olga) terminó tomando un giro inesperado cuando Maxi López apareció con un llamado sorpresa que derivó en una charla en vivo con Wanda Nara. Lo que arrancó como un momento distendido entre risas y chicanas rápidamente se transformó en una situación incómoda que dio mucho que hablar.

Todo se dio cuando Nati Jota lanzó una pregunta picante al aire y quiso saber si Maxi López y L-Gante habían sido los ex favoritos de Wanda Nara. Sin vueltas y fiel a su estilo frontal, la conductora respondió con ironía: “Entre los dos me habrán cagad… con media Argentina”, provocando carcajadas nerviosas en el estudio y un silencio cargado de expectativa.

Lejos de esquivar el tema, Wanda Nara decidió ir por más y sorprendió al revelar que no habría sido la única mujer en común entre ambos. “Es morocha, y me parece raro porque a los dos les gustan más las rubias”, lanzó, encendiendo inmediatamente las especulaciones en redes sociales y entre los seguidores del ciclo.

Ante esa afirmación, Maxi López intentó despegarse de la polémica y aseguró que la información podía no ser correcta. Sin embargo, Wanda Nara redobló la apuesta con un detalle clave: “Me llegó bárbara, una que empieza con N”, dijo sin dar más precisiones y dejando abierto un misterio que rápidamente se volvió tendencia.

De todos modos, la mediática aclaró que, en el caso de Maxi López, ese supuesto vínculo habría ocurrido hace mucho tiempo. Incluso se permitió un comentario cargado de humor y sinceridad: “Los dos son muy tramposos, lo que pasa es que tuvieron mala suerte porque yo les descubrí casi todo”, confesó.

Para bajar la tensión, Wanda Nara remarcó que hoy mantiene una relación cordial con sus ex. “No me quiero pelear con mis ex que somos reamigos y nos queremos todos un montón”, aseguró, y destacó que Maxi López y L-Gante tienen muchas cosas en común, aunque parezcan polos opuestos.

El fin de semana también tuvo un costado emotivo con el cumpleaños número 17 de Valentino López. Wanda Nara y Maxi López organizaron un festejo íntimo y compartieron un mensaje conjunto en redes sociales, recordando un año difícil que lograron atravesar unidos como familia.

La celebración se realizó en un exclusivo restaurante de sushi ambientado como una cueva, donde amigos y familiares acompañaron al hijo mayor de la expareja. Un detalle que no pasó desapercibido fue la presencia de Martín Migueles entre los invitados, lo que también despertó comentarios y miradas curiosas.