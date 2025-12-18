La Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) se perfila para aprobar la última propuesta del Gobierno para sellar la pauta salarial 2026, algo que ya acordó con los gremios ATE, UPCN y UNAVP. Es que los secretarios generales de todas las seccionales están reunidos en Cutral Co para llevar a cabo el conteo de votos que permita definir si finalmente hay acuerdo entre las partes, algo que está muy encaminado.

Las asambleas de ATEN habían avalado este miércoles, por amplia mayoría, la propuesta salarial para 2026 presentada por el Gobierno provincial y dejaron encaminada la definición final que se tomará este jueves en el plenario del gremio en Cutral Co. Con más de 1.000 votos a favor, se impuso la postura de la conducción provincial del sindicato, que promovía la aceptación del ofrecimiento, frente a la moción de rechazo impulsada por el sector Multicolor, lo que anticipa un cierre favorable del conflicto en el ámbito docente.

Cómo resultó la votación en las principales seccionales

Capital: 775 votos para el rechazo y 204 para la aceptación

Plottier: 149 votos para el rechazo y 54 para la aceptación

Centenario: 179 votos para la aceptación y 55 para el rechazo

Añelo: 123 votos para la aceptación y 11 para el rechazo

Rincón de los Sauces: 134 votos para la aceptación y 7 para el rechazo

Cutral Co: 316 votos para la aceptación y 42 para el rechazo

Aluminé: 116 votos para la aceptación y 8 para el rechazo

Las Lajas: 228 votos para la aceptación y 1 para el rechazo

Chos Malal: 355 votos para la aceptación y 10 para el rechazo

Villa la Angostura: 242 votos para la aceptación y 3 para el rechazo

San Martín de los Andes: 90 votos para el rechazo y 24 para la aceptación

Zapala: 53 votos para la aceptación y 49 para el rechazo

Fany Mansilla, secretaria general de ATEN provincial, habló con el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 y expresó: “Hoy analizamos la propuesta en Cutral Co luego de lo que fueron las asambleas en distintos puntos de la Provincia. Eso se materializará en el plenario con los números que haya arrojado cada seccional. Ahí se llevan todos los votos y se suman todos uno a uno. Tuvimos un cambio de estatuto y cada voto vale lo mismo, no importa de dónde sea”.

En relación a la propuesta del Ejecutivo que conduce Rolando Figueroa señaló: “Se valoró el Boleto Interurbano en localidades donde hay menos docentes, para poder ver cuántos viajan en la región de la Confluencia. También el tema de acceso a viviendas para que puedan ingresar los docentes a los planes provinciales. Hay muchos compañeros que están pagando alquiler o no pudieron acceder a la vivienda. Quiero poner en valor el IPC anualizado, somos el único gremio en el país que logró eso, lo cual condicionó en todas las provincias. Este convenio protege el salario con respecto a la inflación de nuestros compañeros, vemos un avance importantísimo tanto en lo político como en lo económico. Hay plata que circula en la Provincia. El tema del adicional por presentismo cambia la forma de implementación, solo queda considerada la falta injustificada para el docente que falta y que no presenta ninguna justificación”.

Finalmente, Fany Mansilla se pronunció a propósito de la marcha que habrá este jueves a partir de las 15.00 en toda la Provincia en rechazo a las políticas económicas del Gobierno nacional.