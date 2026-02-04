Mauro Icardi vuelve a quedar en el centro de la escena mediática, esta vez no solo por su interminable enfrentamiento judicial con Wanda Nara, sino también por una decisión personal que podría cambiar su futuro amoroso. A pesar del clima hostil que mantiene con su ex, el futbolista estaría atravesando un momento de calma y proyección junto a Eugenia China Suárez, con quien mantiene una relación consolidada.

Según trascendió, la pareja lleva ya un año y tres meses junta, un vínculo que en sus inicios fue duramente cuestionado y señalado como una supuesta revancha sentimental. Sin embargo, con el paso del tiempo, Mauro Icardi y la China Suárez demostraron solidez y continuidad, al punto de comenzar a pensar en decisiones de largo plazo.

La información fue revelada por Facundo Ventura en el programa La mañana con Moria (El Trece), donde aseguró que la sentencia de divorcio entre Mauro Icardi y Wanda Nara estaría próxima a salir en los tribunales italianos. Este avance judicial habría sido el detonante para que el futbolista empiece a planificar su futuro sentimental sin ataduras.

“Como él está muy confiado de que le va a salir todo bien con este divorcio, me contaron que está planeando una súper propuesta matrimonial para casarse este año con la China”, deslizó el periodista, dejando en claro que la decisión ya estaría tomada puertas adentro de la pareja.

Pero el dato no terminó ahí. Ventura también reveló: “También me contaron que se van a casar en Argentina”, una definición que marca la intención de Mauro Icardi de afianzar su vida en el país y dar un paso fuerte junto a Eugenia China Suárez frente a su entorno más cercano.

Este posible casamiento sería, además, el puntapié inicial para otro gran proyecto en común. En una reciente entrevista con Moria Casán, la actriz confesó que está en los planes de la pareja concebir un hijo. Si bien aclaró que no es algo inmediato, confirmó el deseo de agrandar la familia y lograr un ensamble total.

Mientras tanto, el conflicto con Wanda Nara sigue escalando. En las últimas horas, la mediática volvió a reclamar por la cuota alimentaria de Francesca e Isabella, y a través de su abogada Ana Rosenfeld solicitó el remate de “la casa de los sueños”, una propiedad que Icardi compró en Buenos Aires.

Cabe recordar que durante las fiestas, Mauro Icardi abonó parte de la deuda para poder salir del país tras pasar Navidad con sus hijas. Sin nuevos pagos desde entonces, Wanda Nara reactivó el reclamo apenas finalizó la feria judicial de febrero, manteniendo abierto un conflicto que parece no tener tregua.