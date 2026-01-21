Juanita Tinelli vuelve a quedar en el centro de la escena mediática luego de un sugestivo ida y vuelta en redes sociales que no pasó desapercibido. A pocos meses de haber terminado su última relación, la hija de Marcelo Tinelli se mostró muy activa en Instagram y despertó rumores de romance por un intercambio picante con el influencer Tomás Mazza, que rápidamente fue leído como algo más que simple buena onda.

Todo comenzó cuando Juanita Tinelli compartió una foto luciendo un pañuelo en el pelo, una postal cuidada y estética que recibió miles de likes. Entre los comentarios apareció el de Tomás Mazza, quien reaccionó con un breve pero elocuente “Guao”. Lejos de ignorarlo, la joven no solo le dio like, sino que redobló la apuesta con una respuesta directa: “Guauuuu”, encendiendo las especulaciones.

Días después, Juanita Tinelli mostró un cambio de look y el influencer volvió a decir presente. “Temazo”, escribió Tomás Mazza, en tono cómplice y relajado. El comentario no quedó aislado: horas más tarde, ella subió un video y él regresó con otra frase llamativa: “¿Por qué el video nunca termina?”. Una vez más, todos los mensajes fueron celebrados con likes de su parte.

Este ida y vuelta constante, público y sin filtros, alimentó las versiones de un posible acercamiento entre Juanita Tinelli y Tomás Mazza. En el universo de las redes sociales, donde cada gesto se analiza al detalle, la interacción fue leída como una señal clara de interés mutuo, sobre todo teniendo en cuenta el contexto sentimental reciente de ella.

Cabe recordar que en noviembre del año pasado Juanita Tinelli había puesto fin a su relación con Bautista Cuiña. La información sobre la ruptura se conoció en LAM (América), donde Pepe Ochoa reveló que el vínculo terminó de manera abrupta tras apenas dos meses de noviazgo y que la decisión habría sido de él.

Según contó Pepe Ochoa, el final no fue en buenos términos. “Terminaron a las patadas”, lanzó al aire, y aseguró que Bautista Cuiña decidió alejarse luego de descubrir una faceta de Juanita Tinelli que no le cerró. La separación se dio en medio de un clima cargado por amenazas, conflictos familiares y exposición mediática constante.

Yanina Latorre también aportó su mirada sobre el tema y fue tajante al describir la situación. La panelista sostuvo que Juanita Tinelli habría tenido actitudes tóxicas dentro de la relación y defendió a Bautista Cuiña, a quien describió como “un amor”, reforzando la versión de un quiebre conflictivo.

Con ese pasado tan cercano, el presente de Juanita Tinelli vuelve a generar interés. Mientras los rumores crecen y las redes hablan, el intercambio con Tomás Mazza se convierte en la principal pista de un posible nuevo romance que, por ahora, solo se expresa en likes, comentarios y miradas virtuales.