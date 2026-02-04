Un hecho insólito sacudió la rutina del hospital de Villa Regina: un empleado quedó detenido luego de que el director, Pablo Romera, lo persiguiera a pie por varias cuadras tras descubrir que le había robado el teléfono celular. El aparato fue recuperado y la Justicia inició actuaciones por hurto, aunque el acusado recuperó la libertad horas más tarde.

Todo comenzó minutos antes de las 8 de la mañana, cuando Romera advirtió la ausencia de su celular en su lugar de trabajo. De inmediato, y con sospechas firmes sobre un trabajador del hospital, salió en busca del presunto ladrón. Fue entonces que se desató una persecución a pie que llamó la atención de pacientes, médicos y vecinos que lo vieron salir corriendo del hospital.

El director corrió al empleado por calles internas hasta llegar a Pasaje de las Enfermeras, donde finalmente logró reducirlo. La escena, digna de película, generó sorpresa y comentarios entre quienes presenciaron el inusual episodio.

La intervención policial y el hallazgo del celular

Acto seguido, se dio aviso a la Policía. Efectivos de la Comisaría 5° arribaron rápidamente y trasladaron al hombre detenido. Mientras tanto, el celular robado apareció dentro del predio del hospital, oculto en un sector, lo que confirmó las sospechas iniciales.

Gracias a la rápida acción, el aparato fue recuperado y devuelto a su dueño, aunque el hecho dejó expuesta una grave situación interna: el protagonista del robo no era un desconocido, sino un empleado del propio hospital.

Hasta las primeras horas de la tarde, el trabajador permaneció detenido. Sin embargo, por orden de la Justicia, recuperó la libertad. Aun así, se dispuso el inicio de un legajo por el delito de hurto.

Según contaron otros empleados del hospital, el hombre atraviesa una situación psiquiátrica o problemas de salud mental, circunstancia que también será evaluada en la investigación de la causa. Este dato agrega un componente social y humano al caso, que deja de ser solo un robo menor para transformarse en un episodio que desnuda la fragilidad de ciertos ámbitos laborales.