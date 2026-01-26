Julieta Nair Calvo sorprendió a todos al anunciar que se casará con Andrés Rolando, su pareja desde hace varios años y padre de sus dos hijos. La actriz eligió sus redes sociales para dar a conocer la feliz noticia y mostrar el instante exacto de la propuesta, que tuvo lugar en un escenario soñado y rodeado de familiares y amigos.

A través de un video publicado en Instagram, Julieta Nair Calvo dejó ver cada detalle del romántico momento. En las imágenes se los puede ver en una playa, abrazados y visiblemente emocionados, mientras los seres queridos acompañan la escena entre aplausos, lágrimas y gestos de felicidad compartida.

Junto al clip, Julieta Nair Calvo escribió un mensaje cargado de amor y gratitud. “Bajo los ojos emocionados de toda nuestra familia y amigos, tuve la propuesta de casamiento más hermosa del mundo”, expresó la actriz, quien además le dedicó sentidas palabras a Andrés Rolando, agradeciéndole por una noche que aseguró que jamás olvidará.

Antes de arrodillarse y sacar el anillo, Andrés Rolando tomó el micrófono y pronunció un discurso que conmovió a todos los presentes. Allí destacó el rol de Julieta Nair Calvo como madre y compañera, y aseguró que no puede imaginar su futuro sin ella ni sin la familia que formaron juntos.

La historia de amor entre Julieta Nair Calvo y Andrés Rolando comenzó en 2018 y dio como fruto el nacimiento de sus dos hijos, Valentino e Isabella. Desde entonces, la pareja se mostró siempre muy unida, aunque eligió mantener un perfil bajo y preservar gran parte de su intimidad.

En distintas entrevistas, Julieta Nair Calvo contó cómo nació el vínculo y recordó que fue Gimena Accardi quien ofició de “celestina”. Según relató, el primer encuentro no fue del todo prometedor, pero el destino y el paso de los días terminaron haciendo su trabajo.

La actriz también recordó con humor que la primera charla que mantuvo con Andrés Rolando giró en torno a una clásica rivalidad futbolera: ella es hincha de Independiente y él de Racing. Ese detalle, lejos de alejarlos, marcó el inicio de una conexión que fue creciendo con el tiempo.

Hoy, con una familia consolidada y un futuro compartido, Julieta Nair Calvo y Andrés Rolando sellaron su amor con una propuesta que emocionó a todos y rápidamente se volvió viral. Un nuevo capítulo feliz comienza para la pareja, que celebró su compromiso rodeada de amor.