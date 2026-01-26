Justo en la semana en la que Mauro Icardi rebautizó a MasterChef como “MasterChina”, por la cantidad de referencias indirectas a Eugenia Suárez, Wanda Nara decidió ir un paso más allá. Sin rodeos, eligió incomodar a Rusherking con una pregunta directa que lo llevó de lleno a su relación pasada y a los regalos millonarios que quedaron como telón de fondo de esa historia.

El clima ya venía cargado. El nombre de la China Suárez flotaba alrededor del reality y cada cruce parecía reforzar la idea de que, aun sin estar presente, seguía marcando el pulso de las conversaciones más filosas del programa. En ese marco, la conductora no esquivó el tema y encontró el momento exacto para llevarlo a escena.

Todo se activó en una charla distendida, pero con intención clara. Ian Lucas deslizó la sugerencia y Wanda Nara la tomó sin disimulo. “Preguntale por alguna de sus exs”, lanzó él. La respuesta de ella fue casi una advertencia, entre risa y picardía: “Hace un momento estaba mal, pero me salió la maldad de adentro”.

Minutos después, Wanda Nara se acercó a la estación de Rusherking mientras cocinaba y fue directa. Le preguntó si alguna vez había regalado un auto, sabiendo que el tema remitía inevitablemente a su relación con la China Suárez. El cantante confirmó lo que ya era un rumor instalado, pero quedó atrapado en un intercambio que no le dio margen para esquivar la incomodidad.

La repregunta terminó de tensar el momento. Wanda quiso saber qué había pasado con ese vehículo tras la separación y Rusherking explicó que su intención inicial era que ella se lo quedara, aunque finalmente el auto fue devuelto y vendido. La escena ya no era privada: todo el estudio estaba atento.

Desde otra mesada, Evangelina Anderson pidió que hablaran más fuerte para escuchar mejor, lo que amplificó el cruce y convirtió la charla en uno de los focos de la gala. El gesto dejó claro que la incomodidad ya era parte del show.

El ida y vuelta tuvo un giro cuando Rusherking intentó equilibrar la situación y le devolvió la pregunta a la conductora. “¿Qué es lo más caro que regalaste?”. Wanda Nara respondió sin dudar y sorprendió con una confesión filosa: “Regalé una casa, pero también me la quedé yo cuando me separé, obvio, porque la regalé pero a mi nombre”.

El intercambio se cerró con una risa incómoda y una frase que buscó poner punto final. “Creo que ese fue el primero y último auto, basta”, lanzó Rusherking. La cocina siguió, pero el mensaje ya estaba dado: una vez más, la China Suárez quedó en el centro de una escena que confirmó por qué las conversaciones más picantes de MasterChef siguen pasando lejos de las ollas.