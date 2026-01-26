Luego del revuelo que generó con la confirmación de un romance falso, Franco Torchia habló otra vez del tema que lo había puesto en el centro de la polémica, pero esta vez lo hizo para correrse de su propia afirmación y asumir un error que, según él mismo reconoció, tuvo consecuencias reales.

Días antes, el periodista había asegurado en vivo que Juana Viale mantenía un vínculo sentimental con Mauricio Macri. La versión se expandió rápido, generó un fuerte rechazo desde el entorno de la conductora y encendió alarmas que fueron más allá del ruido mediático. La desmentida llegó con dureza y dejó a Torchia en una posición incómoda, sin margen para sostener lo dicho.

En ese contexto, eligió utilizar su espacio en C5N para hacer una rectificación pública. “Quiero aprovechar este momento para pedirle profundas y genuinas disculpas a Juana Viale por la versión cien por ciento falsa que yo di al aire días atrás. Es totalmente falsa esa versión de algún vínculo con el presidente Mauricio Macri”, dijo, sin rodeos y con un tono marcadamente distinto al de sus intervenciones previas.

Luego avanzó sobre cómo llegó a esa información y dejó una frase que sintetizó su descargo. “Me vendieron pescado podrido”, afirmó, asumiendo que replicó un dato incorrecto sin haberlo verificado de manera adecuada. A partir de ahí, su discurso se concentró en el impacto que esa versión tuvo del otro lado.

“Ese vínculo no existió, sé que al poner en circulación ese vínculo generé hostigamiento, angustia y dolor en ella, en sus afectos cercanos y en su familia”, expresó Franco Torchia. Y agregó: “Pido muchísimas disculpas a todos y a cada uno de ellos y a cualquier otra persona de ese núcleo o de otro, que pudo haber sido afectada. Operé con inconsciencia e insisto fui objeto de una muy malintencionada maniobra”.

El pedido de perdón continuó con una autocrítica directa. “Me equivoqué muchísimo, intento hacer mi trabajo de la mejor manera posible, comprometida y responsable. En este caso, fallé gravemente, muchas disculpas Juana”, sostuvo, al tiempo que aseguró que se ocuparía de difundir la desmentida con la misma fuerza que había tenido la versión original.

La reacción del entorno de Juana Viale no tardó en aparecer. Nacho Viale compartió el video del pedido de disculpas en su cuenta de X y sumó un emoji de Justicia, gesto que fue leído como una señal clara. Más tarde, el propio productor buscó cerrar el tema con una definición concreta: “Tema terminado. Disculpas aceptadas. Se hizo justicia de una injusticia y falacia”.