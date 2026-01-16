La paz parece no ser una constante en la vida pública de Wanda Nara. Cuando no es un frente personal, surge un conflicto inesperado que vuelve a ponerla en el centro de la escena. Esta vez, la polémica no tiene que ver con el amor ni con la televisión, sino con una situación mucho más concreta: una abultada deuda por infracciones de tránsito que salió a la luz y generó impacto inmediato.

La información comenzó a circular luego de que se conociera el resultado de una consulta en los registros oficiales de multas de tránsito. No se trató de una investigación compleja ni de una filtración reservada, sino de un chequeo simple que dejó expuesto un número difícil de ignorar.

“Lo único que hicimos fue ingresar su DNI al sistema de multas de la ciudad y provincia de Buenos Aires”, expuso el periodista Santiago Sposato al dar a conocer el dato, remarcando que se trata de información pública y accesible para cualquier ciudadano.

El resultado de esa búsqueda fue contundente. “Nos figura que hay 94 multas por un poco más de 16 millones de pesos”, detalló, revelando la cifra total que Wanda Nara adeuda actualmente por infracciones vinculadas a tres vehículos distintos.

Más allá del impacto que genera el monto en sí, la situación abre interrogantes sobre las consecuencias que podría afrontar la conductora si la deuda no se regulariza. En casos como este, pueden existir trabas administrativas, dificultades para realizar trámites o restricciones para circular, dependiendo del estado de cada infracción.

En ese contexto, el propio Sposato señaló un detalle que no pasó inadvertido y que alimentó las especulaciones. “¿Se dieron cuenta de que en todas las notas que le hicieron en los últimos meses, nunca está manejando? Maneja Migueles, una amiga, o va en un remis”, observó al aire, poniendo el foco en un comportamiento reiterado.

Ese patrón abrió distintas lecturas. Por un lado, la posibilidad de que Wanda Nara haya optado por no conducir para evitar inconvenientes vinculados a las multas. Por otro, la chance de que exista algún problema con la licencia o con la habilitación de los vehículos, aunque hasta el momento no hubo confirmaciones oficiales.