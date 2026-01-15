La reaparición pública de Susana Giménez trajo consigo una definición que no pasó inadvertida. En medio del revuelo internacional que rodea a Julio Iglesias, la diva de los teléfonos decidió tomar partido y salió a defenderlo, incluso cuando volvió a viralizarse un video de archivo que la tiene como protagonista de una situación hoy leída como problemática.

El contexto no es menor. En España, dos ex empleadas denunciaron al cantante por maltrato y agresión sexual, lo que reactivó viejos registros televisivos y abrió un debate sobre conductas naturalizadas durante décadas. En ese escenario, Susana Giménez fue consultada por Intrusos y su postura sorprendió por la firmeza con la que respaldó a Iglesias.

Susana Giménez apeló a su vínculo personal con el artista para explicar su mirada. “Julio me daba besos porque somos amigos hace 50 años, jamás hablaré mal de Julio. Lo amo, admiro y es un caballero”, afirmó, sin rodeos, dejando en claro que no piensa revisar públicamente la conducta del cantante. En esa misma línea, buscó correrse del foco judicial: “No me meto en las denuncias pero Julio realmente es un señor”.

El video al que hizo referencia corresponde a una visita de Julio Iglesias a su programa en 2004. En esas imágenes, que hoy circulan masivamente en redes, se ve al cantante besarla en reiteradas oportunidades en pleno aire, sin que ella manifieste un consentimiento explícito. Lo que durante años fue presentado como un gesto simpático o parte del show, hoy se observa bajo otro prisma.

Lejos de cuestionar esa escena, Susana Giménez la relativizó al encuadrarla dentro de una dinámica conocida y aceptada por su entorno. “Siempre juega con eso, me da besos”, explicó, y sumó una anécdota para reforzar la idea de naturalidad: “Yo conocí a su mujer y le dije: ‘Miranda, este me da besos todo el tiempo’”.

Esa defensa, basada en la confianza personal y en el paso del tiempo compartido, contrastó con la lectura actual que muchos hacen del video. En las imágenes no hay un intercambio simétrico ni una pregunta previa, sino una reiteración de besos que hoy genera incomodidad y abre interrogantes sobre los límites entre el juego televisivo y el consentimiento.

Susana Giménez también aclaró que no habló con Julio Iglesias tras estallar el escándalo, pero insistió en que no cambiará su postura. Su defensa no se apoyó en pruebas ni en desmentidas formales, sino en una relación de décadas que, para ella, funciona como garantía de conducta.