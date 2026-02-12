El camping Correntoso, que es municipal, y está en Villa la Angostura, sigue ocupado por la comunidad mapuche Lof Pachil Antriao, pero bajo la advertencia de un desalojo, que tramita la justicia civil en esa localidad. Los mapuches presentaron un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), pero los jueces Roberto Busamia y Evaldo Moya, de la Sala Civil del máximo órgano judicial neuquino, declararon inadmisible esa presentación, por lo que el desalojo pendiente podrá ser ordenado, cuando se cumpla toda la instancia procesal correspondiente.

El conflicto es de larga data y provoca una indeseada situación de incertidumbre en una comunidad que vive del turismo, y que esta temporada comenzó a remontar, con ocupación de más de 70 por ciento, y la recuperación de turistas extranjeros.

Ya en diciembre de 2024, el juez civil de Junín de los Andes, Santiago Montórfano, había remitido la decisión de desalojo de los mapuches del camping, al juzgado civil de Villa la Angostura, en donde se desempeña el juez Francisco Astoul Bonorino. El procedimiento estaba frenado a la espera de la resolución que ahora concretó el TSJ, rechazando los recursos presentados por la comunidad Paichil Antriao.

Los mapuches que ocupan el predio del camping Correntoso, aducen la tradicional posición de pertenencia ancestral del territorio, y han buscado por todos los medios nacionalizar, en la Corte Suprema de Justicia, el caso. El tribunal neuquino, que ya había resuelto en esta causa, ratificó ahora que el "juez natural" que debe decidir el conflicto es el de Villa la Angostura.

En la resolución, que fue firmada el 3 de este mes, los jueces Busamia y Moya dejan en claro que los impugnantes (la comunidad mapuche) no han logrado acreditar "alguna infracción normativa" en el proceso llevado adelante hasta ahora.