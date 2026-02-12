El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo y explosivo capítulo que volvió a colocar a ambos en el centro de la escena mediática. En medio de versiones cruzadas y movimientos llamativos en redes sociales, la empresaria sorprendió con fuertes publicaciones que muchos interpretaron como una respuesta directa al futbolista del Galatasaray.

Todo estalló luego de que Mauro Icardi desarchivara en Instagram antiguas fotos junto a Wanda Nara, gesto que no pasó desapercibido para sus seguidores. En paralelo, el delantero publicó un duro descargo contra la prensa. Sin embargo, la reacción de la conductora de MasterChef Celebrity no tardó en llegar y encendió aún más la polémica.

Desde su cuenta de X, Wanda Nara lanzó una frase contundente: “Los niños y los borrachos NO mienten”. El mensaje fue leído como una indirecta directa hacia Mauro Icardi, en medio de rumores que aseguraban que él le habría escrito durante la madrugada tras una fiesta en Estambul.

Lejos de quedarse ahí, Wanda Nara redobló la apuesta con otro posteo aún más explosivo: “¿El alcohol o lo que realmente sentís? Unos mensajitos de WhatsApp más para la justicia. Con fecha de ayer”. Y agregó una frase que generó preocupación: “Qué peligro tantos niños en el medio de un hombre ciego de odio y venganza”.

En el mismo descargo, la mediática apuntó contra la actual pareja del futbolista, la China Suárez, sin mencionarla directamente: “Y qué poco vale una mujer que se presta a todo esto por dinero. Soportar insultos públicos, descuidos, faltas de respeto al por mayor y que te usen”. Además, sentenció: “El amor se nota, y cuando no hay, mucho más… es tanto más digno trabajar y no depender de NADA ni NADIE. El mismo que ayer me escribió es el de hace 3 años. Guarden este tweet”.

Según revelaron en SQP (América TV), Wanda Nara habría contado en privado que Mauro Icardi la contactó tras el cumpleaños de Lucas Torreira. En diálogo con Yanina Latorre, aseguró: “Me empezó a escribir a la madrugada saliendo de la fiesta”. Incluso sostuvo: “Sí. Y me quería llamar por cámara”.

Por su parte, Mauro Icardi negó cualquier acercamiento y fue tajante en sus historias de Instagram: “Quédense más que tranquilos que no tengo nada que recordar de mi pasado cuando mi presente es increíble y con la mujer que amo y quiero estar toda mi vida”, en clara referencia a la China Suárez.

Mientras tanto, la distancia geográfica entre Estambul y Buenos Aires, donde la China Suárez celebraba el cumpleaños de su hija con Benjamín Vicuña, alimentó aún más las sospechas. Entre capturas que prometen salir a la luz y posibles derivaciones judiciales, la guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi está lejos de terminar.