El Servicio Solidario de Sepelios de la Cooperativa CALF cumple 49 años de trayectoria, consolidado como una de las prestaciones sociales más importantes y extendidas de la región. Actualmente cuenta con 86.968 asociados activos y brinda cobertura en Neuquén capital y más de una decena de localidades del Alto Valle.

El servicio fue creado el 11 de febrero de 1977 a partir de un convenio con la Asociación Mutualista Ocaso de Cipolletti, en respuesta a una necesidad concreta de la comunidad. Desde entonces, se convirtió en un pilar para miles de familias neuquinas, ofreciendo acompañamiento integral ante la pérdida de un ser querido.

Rubén Domínguez, Gerente de Sepelios de CALF explicó en La Primera Mañana que se transmite por AM550, que "la cooperativa tiene alcance en Neuquén capital, Plottier y Senillosa". Agregó que en el último tiempo se expandió a Allen, Añelo, Arroyito, Balsa Las Perlas, Campo Grande, Centenario, Cinco Saltos, Cipolletti, General Roca, General Fernández Oro, San Patricio del Chañar, Sargento Vidal y Vista Alegre.

“CALF es la que menos cobra de todas las cooperativas del país”, afirmó Domínguez al referirse a la cuota mensual que se abona junto con la factura de energía eléctrica. Actualmente, el monto ronda los 11.000 pesos y cubre al titular, cónyuge e hijos. En caso de personas a cargo, como nietos o familiares con discapacidad que convivan bajo el mismo techo, también están contemplados dentro de la cobertura.

El gerente explicó que el valor incluye el servicio social en general, siendo el servicio de sepelio una de las prestaciones centrales. “La cooperativa no busca rentabilidad, busca que los números estén equilibrados. Con la masa societaria que hoy tenemos, los valores se pueden mantener”, señaló.

Domínguez recordó que el servicio nació en 1977, cuando la cooperativa comenzó a enfrentar situaciones de fallecimientos de asociados y no existía una estructura organizada para dar respuesta. En ese contexto, se firmó un convenio con la empresa Ocaso de Cipolletti. “En aquel momento CALF aportaba el espacio físico para el velatorio y la empresa realizaba el retiro, la preparación y todo el procedimiento. Así empezó el servicio”, detalló.

Con el crecimiento de la cooperativa, la prestación se fue consolidando y ampliando. En la actualidad, CALF Sepelios continúa expandiendo su infraestructura. En la ciudad de Neuquén se proyecta la finalización de dos nuevas salas velatorias sobre calle Bahía Blanca, que se sumarán a las ya existentes en República de Italia, Godoy, Valentina Sur y Parque Industrial. Con estas incorporaciones, la capital neuquina contará con entre ocho y nueve salas propias, además de las que funcionan en localidades como Senillosa y San Patricio del Chañar.

En relación con los costos del mercado, Domínguez remarcó la diferencia que implica contar con el servicio cooperativo. “Un servicio particular hoy ronda entre 2,5 y 3 millones de pesos, dependiendo del féretro. Si uno hace la cuenta de cuántos años habría que pagar 11.000 pesos para cubrir ese monto, se entiende el valor solidario del sistema”, sostuvo.

Además, tras la pandemia se incorporó el Fondo Solidario por Fallecimiento. Este beneficio establece que, ante la muerte del titular, la familia no solo accede al servicio sin costo, sino que también recibe una ayuda económica adicional. “No solo no paga el servicio, sino que se le entrega un fondo solidario en un momento muy difícil”, explicó.

El gerente subrayó la importancia de que los asociados designen un beneficiario para agilizar el trámite. “Hay muchos titulares que no tienen beneficiario declarado. Si no lo hay, se realiza el trámite con el familiar directo que solicita el servicio, pero es importante dejarlo registrado para simplificar el proceso”, indicó. Para el cobro, solo se requiere acta de defunción, DNI y un CBU, ya que el dinero se deposita directamente en una cuenta bancaria.

Finalmente, Domínguez destacó el crecimiento permanente de la cooperativa. “Estamos llegando a los 90 mil asociados y seguimos creciendo a diario, no solo en cantidad de socios sino también en infraestructura y cobertura territorial”, concluyó.

Mira la entrevista completa: