Un hombre murió este jueves por la madrugada tras haber recibido disparos de arma de fuego en circunstancias que se encuentran bajo investigación. El hecho ocurrió en la zona sur de Bariloche, en inmediaciones de la calle Chocorí, sector conocido como una toma vecina al barrio El Frutillar, cercana a la Ruta 40.

El primer aviso se produjo cerca de las 2 de la madrugada, cuando un llamado al 911 alertó por detonaciones de arma de fuego en el sector. Minutos después, otra comunicación informó sobre una persona tendida en la vía pública. Al llegar al lugar, personal policial encontró a un hombre inconsciente, con una herida sangrante en el lateral derecho, a la altura de la axila.

El sujeto, fue identificado como Diego Antonio Cid, de 40 años, presentaba tres impactos de bala, según trascendió de calibre 22. Fue asistido en el sitio y trasladado de urgencia al Hospital Zonal Ramón Carrillo, donde recibió maniobras de reanimación y atención médica. Sin embargo, pese a los esfuerzos del equipo de salud, se confirmó su fallecimiento poco después.

Testigos señalaron que tras los disparos observaron un automóvil Peugeot blanco huir rápidamente del lugar con cuatro ocupantes. Esa información permitió activar un operativo policial para intentar dar con el rodado y sus ocupantes.

En medio del procedimiento, cuando la víctima era trasladada en camilla hacia la ambulancia, se cayó un arma de fuego, hecho que quedó bajo investigación para determinar su procedencia y posible vinculación con el ataque.

La causa quedó a cargo de la fiscal Silvia Paolini, quien deberá establecer las circunstancias en las que se produjo el homicidio y avanzar en la identificación de los autores. La Policía trabaja en la recolección de testimonios y peritajes en la escena, mientras se mantiene el despliegue de patrullajes en la zona.