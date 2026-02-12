La modernización laboral fue aprobada en el Senado por 42 votos contra 30 y ahora pasará a Diputados. En ese escenario, la senadora neuquina Julieta Corroza detalló, en diálogo con el equipo de la AM550, su posicionamiento y por qué decidió acompañar el proyecto en general, pero votar en contra o abstenerse en capítulos clave.

“Anoche yo no siento que le dije que SI a Milei, sino que le dije que sí a miles de neuquinos que esperaban que haya una modernización, con ciertos reparos”, sostuvo.

“Desde el día uno me siento a charlar con todos”

Corroza defendió el diálogo como método de trabajo desde su llegada al Senado.

“Nosotros tenemos claro desde el día uno que llegamos al Senado que estamos abiertos al diálogo y siempre vamos a trabajar para construir y dialogar y siempre pensando lo que es mejor para Neuquén”, afirmó.

También explicó que su postura no se define por pertenecer a un grupo de bloques denominados “dialoguistas”. “Yo creo que más allá de ser dialoguistas, lo que tenemos que hacer es escuchar todas las posturas que existen respecto de un tema”, señaló.

Y agregó: “Somos 72 personas los Senadores, que tomamos decisiones para millones de argentinos, y yo particularmente siento que tomo decisiones sobre miles de neuquinos y neuquinas, y necesito tener toda la información. Desde el día uno me siento a charlar con todos”.

El voto en general y los límites claros

La senadora insistió en que la modernización era necesaria, pero no a cualquier costo.

“Hay que tener en claro algo ¿la modernización era necesaria? No podemos bancar una ley que tiene 50 años, porque todo ha cambiado”, expresó.

Sin embargo, marcó diferencias concretas. Cuestionó la votación por títulos porque, según explicó, no permitió trabajar artículo por artículo. “Se votó por títulos, que es algo que cuando hablé lo dije, porque no estaba de acuerdo. Porque no nos dejaba el espacio para trabajar con cada artículo”, detalló.

En el Título I, donde se incluyeron cambios centrales a la Ley de Contrato de Trabajo, decidió abstenerse. “En ese título estaba el componente remunerativo, el banco de horas, había temas muy delicados”, indicó.

Además, votó en contra de los títulos 14 y 15, vinculados al derecho a huelga, asambleas, convenios colectivos y cuota sindical. “En eso no estamos en discordancia, nos reunimos con Rucci, con la gente de construcción, con la gente del centro de empleados de comercio, con las empleadas bancarias, gente que se fue reuniendo con nosotros y nos fueron marcando esos artículos y votamos en contra”, explicó.

También rechazó el artículo 16, que derogaba el estatuto del periodista.

“Hablé con muchos de mucha trayectoria en Neuquén en off, preguntándoles que pasaba con eso, lleve planteos para que se saque, no logré que se saque, logre que se derogue pero que dejen un año para poder hacer nuevos convenios y estatutos, pero como no tomaron los cambios, directamente lo rechazamos”, afirmó.

“No vengo a votar lo que yo creo”

En la entrevista, Corroza puso el foco en el rol institucional que ejerce.

“Yo no vengo a votar lo que yo creo, porque seguro mi voto hubiera sido otro, no se trata de lo que piensa Julieta, sino que soy una senadora que representa a miles de neuquinos”, sostuvo.

Reconoció que muchas veces las decisiones pueden ir en contra de convicciones personales. “En ese camino a veces es muy angustiante porque tenés que ir en contra de lo que vos pensás”, dijo.

Y dejó una definición política que atravesó toda su explicación:

“Nosotros somos representantes de las provincias, por eso llevo bien alta la bandera de los neuquinos. Jamás me pegaría un tiro en el pie yendo en contra de los trabajadores que todos los días producen en Neuquén y que hacen grande este país”, consignó.

El rol del gobernador y la estrategia provincial

Corroza vinculó su voto con la estrategia que encabeza el gobernador Rolando Figueroa.

“Es importante saber que es el gobernador es quien tiene el panorama completo de todo lo que Neuquén necesita. Rolo es el que más autoridad tiene para sentarse y pedir que lo acompañen”, explicó.

Recordó que, para acceder a financiamiento internacional, como préstamos de la CAF o del BID, la provincia necesita el aval nacional. “Rolo se tiene que sentar con el gobierno para negociar y contar con ese aval y eso no significa que le tengamos que decir que si a todas las propuestas”, afirmó.

También sostuvo que el acompañamiento a determinadas iniciativas responde a compromisos concretos para la provincia. “Cada vez que acompañemos una iniciativa va a ser porque seguramente hay compromiso del gobierno nacional de acompañar”, aseguró.

Vaca Muerta y el modelo neuquino

La defensa del esquema productivo provincial fue otro eje central de su explicación.

“Tenemos un modelo de gobierno que entiende que Vaca Muerta es una roca, que hemos trabajado de forma responsable con los trabajadores, las empresas y un estado presente que acompañan con un marco legal y con un montón de políticas públicas para que la roca se desarrolle y se convierta en divisas”, expresó.

También recordó el peso de la provincia en la economía nacional. “Todo lo que Vaca Muerta, lo que esta roca le aporta al país. Dólares, empleo y un futuro para la argentina, imagínate que aportamos 4,4% al PBI nacional”, señaló.

En ese marco, defendió las políticas de empleo impulsadas en la provincia. “Protegemos al trabajador, generamos las condiciones para que las empresas puedan invertir garantizándoles cierta estabilidad fiscal, pero asegurando que la mano de obra tiene que ser para los neuquinos”, afirmó.

Y destacó los resultados en empleo formal. “Por eso es importante lo que crecimos en empleo registrado (…) no fue casualidad, fue el resultado de un montón de políticas públicas que llevamos adelante para garantizar que las y los neuquinos podamos vivir mejor en un contexto de un país que por supuesto no acompaña”, dijo.

“Valgo por miles de neuquinos”

Al cerrar su explicación, dejó una frase que resume su posicionamiento en el Senado.

“Somos un solo representante de La Neuquinidad, en el senado se cuentan los porotos y para ese mundo vales uno, pero yo en mi corazón valgo por miles de neuquinos y neuquinas”, afirmó.

La ley ahora será debatida en Diputados, donde Corroza entendió que "va a haber otra discusión y me encargaré de trasmitirle a nuestra diputada el contenido que estudie”, anticipó.

Mientras el proyecto avanza, Corroza dejó planteada su línea: acompañar los cambios que considere necesarios, marcar límites cuando entienda que hay riesgos y sostener, según reiteró en AM550, que cada voto tiene como destinatario principal a Neuquén.