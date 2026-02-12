El ex de Morena Rial viajó a un destino exótico con su hijo mientras ella está presa y las imágenes no tardaron en viralizarse. Francesco Benicio, el hijo mayor de la mediática, apareció sonriente en una serie de publicaciones compartidas por su padre, Facundo Ambrosioni, desde el Caribe mexicano, en un contexto familiar marcado por la ausencia de su madre.

El destino elegido fue Costa Mujeres, un exclusivo enclave cercano a Cancún que se caracteriza por sus playas de arena blanca y aguas cristalinas. Allí, Facundo Ambrosioni disfrutó de unos días de descanso junto a Francesco Benicio y su pareja, Camila Triviño, antes del inicio del ciclo escolar en Córdoba, ciudad donde el niño reside actualmente.

En las fotos que Facundo Ambrosioni subió a Instagram se puede ver a Francesco Benicio metiéndose al mar, jugando en la arena y participando de distintas actividades al aire libre. “Momentos que no se olvidan”, escribió el futbolista en una de las publicaciones, dejando en claro la emoción por compartir estas vacaciones con su hijo.

Un detalle que no pasó desapercibido fue la presencia de Camila Triviño, quien acompaña a Facundo Ambrosioni desde hace tiempo y mantiene un vínculo cercano con el pequeño. La joven aparece en varias postales junto a Francesco Benicio, consolidando una dinámica familiar que en el pasado generó tensiones con Morena Rial.

Mientras tanto, Morena Rial permanece detenida en el penal de Magdalena acusada de robo de viviendas. La mediática atraviesa una situación judicial compleja y lleva meses sin poder ver a Francesco Benicio, una realidad que se volvió más frecuente desde que la custodia quedó en manos de Facundo Ambrosioni.

En medio de este escenario, quien también se mantiene presente en la vida del niño es Jorge Rial. El conductor sigue de cerca el crecimiento de su nieto y busca acompañarlo en cada etapa, pese al difícil momento que atraviesa su hija Morena Rial.

Semanas antes del viaje a México, Francesco Benicio había visitado la casa de Jorge Rial, donde compartió tiempo con su medio hermano Amadeo, quien actualmente está bajo el cuidado de Rocío Rial. Así, entre viajes, visitas y una fuerte exposición mediática, el pequeño continúa su rutina mientras la situación judicial de Morena Rial sigue siendo tema central en la agenda del espectáculo.