Operativo reelección en marcha: Figueroa suma voluntades en busca de un nuevo mandato

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa puso en marcha el operativo para su reelección al frente de la Provincia en los comicios del próximo año. Es que encabezó ayer en horas de la tarde en Aluminé un encuentro de carácter político con alrededor de 45 exintendentes del Movimiento Popular Neuquino (MPN) que respaldaron la idea del mandatario patagónico de buscar un nuevo mandato en el territorio en el 2027.



Si bien fue una reunión donde primó el hermetismo, MejorInformado pudo saber que Figueroa comentó la mirada que tiene hasta el 2027 y realizó un balance de las elecciones legislativas del 26 de octubre, donde La Neuquinidad quedó en segundo lugar y logró meter a Julieta Corroza en el Senado y a Karina Maureira en Diputados.



Además se habló de lo partidario y se acordó comenzar a trabajar en una lista de consenso para no tener que ir a una interna. Los que participaron del encuentro de ayer apoyan la reelección de Rolando Figueroa en el 2027, aunque puede haber algún sector del MPN “más opositor” que presente una lista en los comicios del año entrante. Los exjefes comunales que estuvieron en Aluminé consideran que ir a una interna “sería hacer desaparecer lo poco que queda”.



Otro punto importante de la reunión fue la mirada de Figueroa de abrir el juego en cada localidad del interior. En ese sentido, el mandatario neuquino consultó quiénes tenían intenciones de ser candidatos a intendentes, tras lo cual unos 12 levantaron la mano. Sin embargo, la idea será consensuar con los postulantes que proponga Rolando en cada ciudad.



“Fue muy buena la reunión, Figueroa estuvo muy claro, incluso manifestó que si alguien no estaba de acuerdo y quería irse a otro lado no había problema. Vi muy buen ánimo, fue uno de los mejores encuentros que hubo, de hecho uno de los integrantes ya confirmó una candidatura en Manzano Amargo. Hay varios más que están en carrera. Todos vamos a trabajar en fortalecer al Gobernador y sumar en cada localidad la mayor cantidad de votos posibles. No desconocemos que el partido a vencer es La Libertad Avanza”, le expresó a este medio un exintendente del norte que fue de la partida.



Del encuentro participaron además el presidente del bloque del Movimiento Popular Neuquino en la Legislatura, Gabriel Álamo y el exdiputado nacional, Osvaldo Llancafilo.



Rolando Figueroa encabezará este viernes un encuentro con intendentes y miembros del Gobierno provincial, donde seguramente manifieste su decisión de ir por la reelección en las elecciones a desarrollarse, probablemente, en los primeros meses del 2027.



