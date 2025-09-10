Cuál es la razón por la que Matías Alé le ocultó a su pareja actual que sigue casado

Cuando Matías Alé creyó que solo tenía que elegir el lugar y la fecha para dar el “sí” con Martina Vignolo, se topó con un obstáculo inesperado: su divorcio con María del Mar Cuello Molar nunca había quedado asentado legalmente. Lo que parecía una nueva etapa en su vida amorosa terminó convirtiéndose en una verdadera odisea judicial que lo obligó a admitir que ocultó la situación a su actual pareja.

Todo salió a la luz en Desayuno Americano, donde Matías Alé relató que ya tenían planeada la boda civil en Mar del Plata. Sin embargo, la jueza de paz lo frenó en seco al pedirle el acta de divorcio: “Me atendió y me dijo ‘Mati, ¿vos estás divorciado?’. Yo respondí que sí, pero al día siguiente me puso un cartel enorme: ‘Mati, no está inscripto tu divorcio. No te podés casar’”.

El actor recordó que en 2016 firmó el divorcio exprés con María del Mar, convencido de que todo había quedado cerrado. “Yo estaba muy medicado, recién salido de una internación, sin trabajo. Pensé que estaba todo listo, firmé y me fui”, explicó. Lo cierto es que el trámite nunca fue completado en la Justicia de Familia, y el error lo persiguió hasta hoy.

La situación lo puso contra las cuerdas: no le contó nada a Martina Vignolo mientras intentaba resolverlo con urgencia. “Cuando estábamos en Las Leñas, yo le decía: ‘Qué linda la bajadita, mi amor’, y por atrás le mandaba mensajes a Burlando: ‘No me caso, divórciame, chao’”, relató entre risas, aunque sin ocultar la tensión del momento.

Para colmo, descubrió que el abogado que había iniciado la causa había fallecido y que todos los documentos estaban guardados en su computadora. “Esto mínimo eran dos meses de trámite y yo ya tenía fecha para el civil y la iglesia. Tenía todo armado y no podía decir nada”, confesó.

El inesperado giro se resolvió en San Miguel, su barrio de toda la vida, donde otro equipo de abogados digitalizó los papeles y le permitió avanzar con el trámite. “Me mandaron el documento recién, es fresquito”, mostró Matías Alé en pleno programa.

Con humor, el actor reconoció que vivió semanas de pura incertidumbre. “Pensé que no me iba a poder casar, lo repetía todo el tiempo”, dijo. Hoy, con la situación encaminada, espera que el episodio quede como una anécdota más de su vida, aunque admitió que el secreto lo puso en aprietos con Martina Vignolo.