El Wandagate que parecía haberse apagado volvió a encenderse con fuerza y otra vez quedó en el centro de la escena mediática. Todo se reactivó cuando Wanda Nara publicó en sus historias de Instagram nuevos chats privados con Mauro Icardi, una decisión que reavivó viejas tensiones y sumó un nuevo capítulo a una historia interminable.

Lejos de mantenerse al margen, Mauro Icardi respondió con un descargo explosivo en sus redes sociales. El delantero del Galatasaray eligió un tono irónico y contundente para apuntar directamente contra Wanda Nara, especialmente por sus comentarios al aire en MasterChef Celebrity, donde volvió a mencionar a la China Suárez.

La frase que generó mayor impacto fue cuando el futbolista rebautizó el programa como “MasterCHINA”, en clara burla a que Wanda Nara hablara nuevamente de la China Suárez en el ciclo. “Una mujer mitómana, completamente obsesionada conmigo, con mi pareja y con mi familia”, escribió Icardi, dejando en claro su enojo.

En su extenso posteo, Mauro Icardi aseguró que los chats difundidos estaban “recortados y manipulados”. Según explicó, uno de los mensajes correspondía a una llamada accidental durante un vuelo de regreso a Estambul, cuando ya estaba separado y junto a su actual pareja, la China Suárez.

Además, el futbolista afirmó que otro de los mensajes publicados era un descargo privado sobre el rol maternal de Wanda Nara, motivo por el cual, según él, no fue mostrado de forma completa. En ese sentido, adelantó que denunciará el uso de ese material ante la Justicia argentina.

Mauro Icardi también negó la autenticidad de otros supuestos chats que circularon en redes y apuntó contra “pseudo-periodistas” que, según él, buscan instalar una crisis inexistente con la China Suárez. “Mi pareja es la mujer de mi vida”, remarcó, subrayando la transparencia de su relación.

El mensaje subió aún más el tono cuando Icardi habló de denuncias por difamación y calumnias, mencionó a la Justicia italiana y rechazó versiones sobre consumo de drogas o tratamientos psiquiátricos vinculados a la China Suárez, destacando que recurrir a profesionales de la salud “es dignidad”.

De esta manera, con ironías, acusaciones directas y amenazas judiciales, Mauro Icardi volvió a encender el Wandagate, dejando claro que su enfrentamiento mediático con Wanda Nara y las menciones a la China Suárez están lejos de llegar a su fin.