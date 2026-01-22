Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de una entrevista que brindó en Intrusos (América TV), donde habló de su vínculo actual con Mauro Icardi. Lejos de buscar escándalo, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) aseguró que, con el paso del tiempo, logró mantener una relación cordial con su ex pareja, priorizando el diálogo y el bienestar familiar.

Durante la charla televisiva, Wanda Nara explicó que, cuando pueden, intenta conversar con Mauro Icardi y decirle lo que siente. Incluso comparó el proceso con el que atravesó años atrás junto a Maxi López, dando a entender que el tiempo ayuda a sanar heridas y a descomprimir conflictos que parecían imposibles de resolver.

Sin embargo, la calma duró poco. Horas después de la emisión del programa, Mauro Icardi publicó un fuerte descargo en sus redes sociales donde desmintió de manera categórica las palabras de Wanda Nara. El futbolista sostuvo que no retomó ningún tipo de diálogo con la madre de sus hijas y calificó sus declaraciones como falsas.

El conflicto escaló aún más cuando comenzaron a circular una serie de chats que Wanda Nara compartió en sus historias de Instagram y luego eliminó. Aunque gran parte del contenido estaba tapado, algunos fragmentos quedaron visibles y no pasaron desapercibidos para los seguidores ni para los programas de espectáculos.

En uno de esos mensajes, Mauro Icardi lanzó una dura acusación en la que mencionaba situaciones vinculadas al entorno de Wanda Nara, con referencias indirectas a L-Gante. Ese textual encendió nuevamente la polémica y dejó en evidencia el nivel de tensión que todavía existe entre ambos.

Pero el punto más explosivo llegó con la respuesta de Wanda Nara. En otro tramo del chat filtrado, la mediática dejó una frase que muchos interpretaron como un palazo directo a la actual pareja de Mauro Icardi, la China Suárez, poniendo el foco en el cuidado de sus hijas y marcando una clara desconfianza personal.

La mención a Eugenia “la China” Suárez generó un fuerte revuelo en redes sociales, donde los usuarios debatieron el alcance y la intención de esas palabras. Para muchos, se trató de un límite público que Wanda Nara decidió marcar sin vueltas, aun sabiendo el impacto mediático que tendría.

Una vez más, Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez quedaron envueltos en un triángulo de declaraciones cruzadas, posteos borrados y frases filosas que prometen seguir dando que hablar en el mundo del espectáculo.