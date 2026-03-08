Son 15 las provincias del país las que se encuentran bajo alerta meteorológica por tormentas, este domingo, en Argentina. Según advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones climáticas podrían agravarse a lo largo de la jornada, con lluvias intensas, granizo, actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento.

El nivel de advertencia más importante corresponde a la alerta naranja para La Rioja, Córdoba, San Luis, San Juan, Mendoza, La Pampa, Neuquén y Río Negro. En estas provincias se esperan tormentas fuertes con ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora, además de posible caída de granizo y una marcada actividad eléctrica. Las precipitaciones acumuladas previstas oscilarán entre 40 y 85 milímetros, aunque en algunos sectores los registros podrían superar esos valores debido a la intensidad de las tormentas.

A la par, otras provincias permanecen bajo alerta amarilla. Entre las jurisdicciones alcanzadas por este nivel de advertencia figuran Formosa, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Catamarca, Chubut y Santa Cruz, además de otras áreas donde se monitorea la evolución del sistema de tormentas. En estas regiones podrían registrarse lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, descargas eléctricas, granizo y ráfagas que también podrían acercarse a los 90 km/h. Los acumulados de lluvia previstos se ubican entre 15 y 50 milímetros, aunque no se descartan valores superiores de forma puntual.

Ante este escenario, el SMN recomendó extremar precauciones. Entre las medidas sugeridas se encuentra evitar salir de casa durante los momentos más intensos del temporal y no sacar la basura para impedir obstrucciones en desagües. El organismo también aconsejó asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, cerrar puertas y ventanas y desconectar electrodomésticos si ingresa agua al domicilio. En tanto, si una persona se encuentra al aire libre, la recomendación es buscar refugio inmediato en un edificio, vivienda o vehículo cerrado.

Finalmente, insistieron en seguir los reportes oficiales y mantenerse informados, ya que la evolución de las tormentas podría modificar los niveles de alerta a lo largo del día.