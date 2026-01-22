La 98ª edición de los Premios Oscar se acerca y una de las producciones más comentadas es Frankenstein, dirigida por el reconocido cineasta mexicano Guillermo del Toro. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS) dio a conocer a los nominados que competirán en la gala que tendrá lugar el domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Ovation Hollywood, en Los Ángeles.

La película de del Toro ha logrado posicionarse como una de las favoritas en esta temporada de premios, acumulando nominaciones en diversas categorías técnicas y creativas. Aunque el director no figura entre los candidatos a Mejor Director, la fuerte presencia de Frankenstein en áreas como el diseño de producción, efectos visuales y sonido, refleja el sello característico del realizador y su influencia en el cine contemporáneo.

Novedades en esta edición

Esta edición de los Oscar presenta además una novedad significativa: la incorporación de la categoría de Mejor Casting, una demanda largamente esperada por la industria cinematográfica. La inclusión de esta categoría pone en evidencia la evolución de los premios y el reconocimiento a aspectos clave en la realización de las películas.

Frankenstein competirá en un panorama repleto de producciones destacadas como Hamnet, Sinners y Marty Supreme, generando una expectativa elevada entre críticos, audiencias y profesionales del cine. La ceremonia promete ser un evento que marcará tendencias tanto en taquilla como en plataformas de streaming.

Nominaciones de Frankenstein de Guillermo del Toro en Oscar 2026

Para los espectadores en México, la transmisión en vivo de la gala estará disponible a través de Azteca 7 en televisión abierta y por TNT en sistemas de paga. Ambas señales ofrecerán una cobertura completa desde la alfombra roja hasta la entrega de las estatuillas, permitiendo seguir de cerca el desempeño de Guillermo del Toro y su producción.

Con múltiples nominaciones y un respaldo importante de la crítica, Frankenstein se posiciona como una de las grandes apuestas de Guillermo del Toro en la temporada de premios, consolidando su carrera y su impronta en el cine mundial.