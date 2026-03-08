Javier Milei empezó este domingo su agenda en Nueva York, con el objetivo de fortalecer vínculos financieros y alcanzar inversiones privadas para Argentina. El comienzo de la misma se da después de su paso por Miami, donde mantuvo encuentros con referentes de la administración republicada de Estados Unidos.

El Presidente llegó acompañado por Karina Milei, Manuel Adorni y el canciller Pablo Quirno, luego de participar en Miami de la sesión inaugural del plan geopolítico Escudo de las Américas, un encuentro impulsado por el expresidente Donald Trump. Allí también mantuvo un encuentro bilateral con Scott Bessent, secretario del Tesoro norteamericano. Con respecto a esto último, trascendió que durante el diálogo se ratificó el respaldo financiero estadounidense a la Argentina en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas.

Sobre la agenda del mandatario en Nueva York, fuentes oficiales indicaron que combina gestos personales, actividades institucionales y reuniones orientadas al mundo financiero. En este contexto, este domingo visitará la tumba del rebe de Lubavitch, Menajem Mendel Schneerson, un referente central del judaísmo moderno.

El lunes el jefe de Estado disertará en la Universidad Yeshiva, una institución académica de gran prestigio dentro de la comunidad judía internacional, y más tarde participará de la Gala Anual J100 organizada por la Fundación Algemeiner. Durante ese evento, será distinguido con el premio “Guerrero por la Verdad”, un reconocimiento que entrega la organización, que además destaca cada año a cien personalidades influyentes dentro de la vida judía global.

El momento central de la visita será el martes 10 de marzo, cuando Milei sea el principal orador de Argentina Week 2026, un evento organizado por la embajada argentina en Washington para promover oportunidades de inversión en el país. La iniciativa reunirá en Manhattan a banqueros, empresarios y referentes del mundo financiero. En ese marco también tiene previsto mantener una reunión con Jamie Dimon, presidente del JPMorgan y una de las figuras más influyentes del sistema financiero global.

La gira internacional continuará ese mismo martes, cuando Milei parta hacia Chile junto a Karina Milei y el canciller Quirno para asistir a la asunción presidencial de José Kast, con quien mantiene afinidad política.

Tras la ceremonia en Santiago, el mandatario tiene previsto regresar a la Argentina el 11 de marzo, una vez concluida su participación en el acto de traspaso de mando.